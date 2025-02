En l’accompagnant au travail tous les jours, ce chien a permis à son humaine de remporter un prix très prestigieux (vidéo)

Ce n’est plus un secret depuis longtemps que les chiens ont le pouvoir d’apaiser les maux et de réduire l’anxiété. Aussi, Carmen Larson a eu l’idée du siècle lorsqu’elle a décidé d’emmener son chien Winston sur son lieu de travail.

Carmen Larson est conseillère d’orientation dans un collège situé à Sarasota, en Floride. Il y a 2 ans, lorsque Winston, un magnifique Goldendoodle est entré dans sa vie, elle l’a éduqué de façon à ce qu’il puisse l’accompagner tous les jours au travail. Aujourd’hui, Winston a 2 ans et il est devenu la mascotte du collège. Les élèves sont dingues de lui ! Dans un reportage vidéo diffusé par AbcActionNews, on en apprend un peu plus sur ce duo si touchant et atypique. “Il m’a aidé à changer le climat de cette école. Il favorise la gentillesse et l'empathie”, assure sa maîtresse avec fierté.

“Il aide les élèves à comprendre”

Récemment, et toujours grâce à Winston, Carmen Larson a même remporté un prix très prestigieux : celui du conseiller scolaire national de l'année ! Mais alors comment la présence de Winston peut ainsi jouer sur le comportement des jeunes adolescents ? “Il aide les élèves à comprendre leur propre comportement. Donc, si leur comportement l’inquiète un peu, ils s’en rendent compte et se régulent immédiatement”, explique Carmen. De cette façon, la boule de poils joue le rôle de support émotionnel mais pas que… “Notre rôle a vraiment évolué et changé au cours des deux dernières décennies. Avant, on nous appelait conseillers d'orientation, mais ce n'est pas vraiment notre métier. Nous travaillons avec les étudiants dans le but de soutenir leur santé mentale, de soutenir leurs résultats scolaires et de les soutenir tout au long de leur passage dans cette école”, a-t-elle ajouté.

© ABC Action News

Aujourd’hui, le bureau de Carmen est rempli de jouets appartenant à Winston et de trophées et récompenses mettant à l’honneur son métier. Bien évidemment, la conseillère compte bien continuer d’emmener son fidèle partenaire au travail pour le plus grand bonheur de tous les élèves qui sont heureux d’interagir quotidiennement avec lui.