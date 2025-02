Les chiens de ce refuge ont droit à des séances d'agility qui leur permettent de s'amuser et de se dépenser en attendant l'adoption (vidéo)

Traditionnellement élevés en tant que chiens de traîneau, les Huskies Sibériens ont un besoin d’activité énorme. Ceux qui n’ont pas suffisamment l’occasion de se dépenser en souffrent et développent des problèmes comportementaux. Ces derniers les rendent malheureux tout en compromettant leurs chances d’être adoptés s’ils sont en quête de familles.

Au National Mill Dog Rescue, un refuge situé à Peyton dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis), on est parfaitement conscient de cet état de fait. Cette structure d’accueil vient en aide aux chiens en difficulté, en particulier ceux provenant d’usines à chiots et autres élevages où le profit est placé en premier lieu, loin devant le bien-être des animaux.

5 Huskies Sibériens y ont récemment été admis. Pour eux, l’aventure de la réhabilitation, qui leur permettra de mener une vie de famille heureuse à l’avenir, ne fait que commencer. Ils s’appellent Elvira, Tia, Moose, Heidi et Emily.

Pour qu’ils puissent exprimer pleinement leur énergie et leurs instincts de Huskies, l’équipe du National Mill Dog Rescue les emmène régulièrement pratiquer l’agility dans un centre d’éducation canine, la Zoom Room dans la ville de Colorado Springs en l’occurrence.

Les chiens y disposent d’un parcours d’obstacles couvert où ils ont l’opportunité de se dépenser, de s’amuser et d’améliorer leurs aptitudes athlétiques dans la bonne humeur.



On peut les voir à l’œuvre dans la vidéo ci-dessous, partagée sur la page Facebook du refuge et relayée par PetHelpful :

Une boisson friandise pour terminer la matinée en beauté

Les Huskies s’en donnent à cœur joie alors qu’ils franchissent haies, rampes, tunnels et cerceaux en étant motivés par les mots d’encouragement de leurs accompagnateurs et les friandises.



Les 5 canidés n’en sont clairement qu’à leurs débuts en agility, mais au fil des sessions, ils deviendront assurément plus à l’aise et prendront de plus en plus de plaisir à s’y adonner.

La séance terminée, le joyeux petit groupe s’offre un détour par un café où on sert des boissons friandises spécialement conçues pour les chiens. Une récompense bien méritée pour ces loulous sportifs qui ne se font pas prier pour les savourer jusqu’à la dernière goutte.