Des policiers tombent sous le charme de chiots abandonnés amenés dans un seau au commissariat et décident de leur offrir un foyer pour toujours

Dans le New Jersey (États-Unis), 3 policiers ont été confrontés à une situation inédite. Une personne s’est présentée avec un seau rempli de chiots. Abasourdies, les forces de l’ordre sont bien évidemment venues en aide aux animaux âgés d’une semaine tout au plus. Confiés à une association, ils ont pour certains eu la chance de finalement rejoindre les foyers de 3 agents très touchés par leur parcours.

L’agent Ronny Taborda, qui exerce au département de police du canton de Clark, affirmait à Newsweek que l’affaire n’était pas encore totalement élucidée. La personne ayant confié les chiots disait les avoir trouvés sur le bord d’une route, et est revenue sur sa position quelque temps plus tard, expliquant qu’elle avait l’intention de les vendre. S’étant ravisée, les chiots ont pu être mis en sécurité et promis à un avenir meilleur.

Associated Humane Society

Des chiots « sans défense et clairement abandonnés »

Ronny Taborda, Bruce McDonald et Paul Sosnowski ont été marqués par cette journée durant laquelle ils ont fait la connaissance des chiots entassés dans le seau. Âgés d’une semaine, les chiots étaient clairement dans une situation dangereuse, qui aurait pu leur coûter la vie. Associated Humane Society a tout de suite été contactée pour recueillir les chiots, les nourrir et s’assurer qu’ils étaient en bonne santé. En un temps record, l’association a pu récolter la somme nécessaire pour procurer les premiers soins aux animaux, qui ont pu être nourris comme il se doit et soignés.

Les chiots ont été répartis dans des foyers d’accueil afin de bénéficier de la meilleure prise en charge possible.

Associated Humane Society

Une idée leur trottait dans la tête

Depuis le départ des chiots vers l’association, les 3 agents de police ne pensaient qu’à eux. Discutant entre collègues, ils ont fini par prendre la décision d’adopter 3 des chiens, afin de leur offrir un foyer pour la vie. C’est ainsi que Capri, Zeus et Ozzy ont pu démarrer leur parcours, sur une note tout à fait joyeuse.

Aujourd’hui, les 3 boules de poils ont bien grandi. Très dynamiques et épanouis dans leurs familles respectives, les 3 chiens vont certainement se retrouver prochainement à l’occasion d’une réunion entre frères.

Associated Humane Society

Parallèlement au partage de cette histoire, les policiers ont souhaité rappeler que les commissariats sont aussi des lieux qui permettent le sauvetage des animaux et qui peuvent jouer un rôle dans cette approche « collaborative » de la prise en charge.