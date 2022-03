Une toiletteuse pour chiens se prépare à partir en Ukraine avec une camionnette remplie de nourriture pour animaux de compagnie

© Kate Geernaert / Facebook

Un couple de bénévoles britanniques s’apprête à quitter l’Angleterre pour rallier l’Ukraine à bord d’une camionnette, afin de distribuer nourriture et accessoires aux familles d’animaux de compagnie fuyant les combats.

Une toiletteuse pour chiens et son compagnon lancent un appel aux dons à destination des chiens et chats d’Ukraine, pays en guerre où le couple se prépare à aller très prochainement, rapporte le Daily Record.

Kate Geernaert exerce son métier au salon de toilettage The Dog Groomery à Paulton, dans le comté du Somerset (Sud-ouest de l’Angleterre). C’est là qu’elle demande à ce que soient envoyés les dons en nourriture pour chiens et chats, couvertures, manteaux, médicaments, caisses de transports, laisses et autres produits indispensables, qu’elle et son conjoint Clint Sheppard achemineront par la route.



The Dog Groomery & Dog Shop / Facebook

Périple qui passera tout d’abord par l’Eurotunnel pour se rendre en France, puis qui traversera une partie de l’Europe, notamment l’Allemagne, jusqu’à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine.

Kate Geernaert et Clint Sheppard feront partie d’un convoi de plusieurs véhicules organisé par l’association Dogbus. Une fois ce dernier arrivé en Pologne, l’une des camionnettes traversera la frontière pour fournir la nourriture et les accessoires aux animaux de compagnie et leurs familles en Ukraine. Les autres resteront sur le territoire polonais pour venir en aide aux réfugiés qui s’y trouvent.

Les dons à destination des humains sont également les bienvenus. Médicaments, vêtements pour enfants et autres formes d’aides ne seront pas de trop.

Les dons affluent déjà

Le projet de Kate Geernaert et Clint Sheppard est déjà soutenu par de nombreux donateurs, ayant réussi à récolter jusqu’ici plus de 10 000 livres sterling (12 000 euros environ).

La jeune femme explique avoir annulé son voyage à Rome pour cette opération, tant le sort des animaux et leurs propriétaires en Ukraine l’émeut. « Les familles fuient avec leurs animaux de compagnie avec très peu de biens et de vivres, dit-elle. Nous ne pouvons même pas imaginer à quel point c'est effrayant pour eux en ce moment ». Les aider lui tenait donc très à cœur.