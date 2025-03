Une famille perd sa maison dans un incendie mais aucun de ses membres grâce à sa chienne qui a réveillé tout le monde à temps

Gratitude, fierté et admiration. C’est ce que ressent la famille de Daisy, cette chienne l’ayant sauvée de la catastrophe en réveillant sa maîtresse alors que les flammes envahissaient la maison. Si l’habitation a été entièrement détruite, tout comme l’ensemble des biens qui s’y trouvaient, il n’y a eu aucun blessé grâce à la brave Labrador. Elle et ses humains vont devoir repartir de zéro, mais peuvent compter sur la solidarité de la communauté locale pour les y aider.

Brandy Hutchens a tout perdu, sauf le plus important : sa famille. Elle et ses 2 enfants le doivent à leur adorable chienne, qui répond au nom de Daisy. Son acte héroïque, qui a eu lieu très tôt le matin du mardi 11 mars 2025, a été rapporté par WHSV.



Erica Barb / Facebook

Brandy Hutchens et ses fils étaient endormis chez eux, à Broadway dans l’Etat de Virginie (Etats-Unis). Vers 3 heures, un incendie a éclaté. Les flammes et la fumée ont commencé à envahir leur maison. Seule Daisy, vigilante et prête à tout pour protéger les siens, s’en était rendu compte.

La femelle Labrador Retriever s’est mise à aboyer de manière insistante. Elle a ainsi réussi à sortir sa propriétaire de son sommeil. Brandy Hutchens s’est empressée d’évacuer toute la maisonnée. Elle y est parvenue grâce à l’alerte donnée par l’animal. Des voisins sont ensuite venus à leur secours.

Le feu a complètement dévasté la maison. Tout ce qui se trouvait à l’intérieur a été détruit ; mobilier, électroménager, vêtements, provisions… Brandy Hutchens et ses enfants n’avaient littéralement plus que les habits qu’ils portaient à ce moment-là.

La solidarité s’organise

« Les garçons, Daisy et moi sommes tous sains et saufs. Les mots me manquent. Nous sommes tellement reconnaissants envers nos voisins et d'être sortis à temps », a écrit la mère de famille dans une publication Facebook comportant les photos du désastre et de l’intervention des pompiers.

Le lendemain, sa sœur Erica Barb a lancé un appel aux dons, notamment pour la chienne. « Daisy a besoin d’un collier, d’une laisse, de nourriture et d’une gamelle d’eau », peut-on ainsi lire dans ce post.

La solidarité s’est rapidement organisée, et les contributions des donateurs ont commencé à parvenir à la famille sinistrée.