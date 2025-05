Un chien perd sa patte à cause d’un cancer foudroyant et retrouve sa mobilité grâce à un prothèse issue des dernières technologies (vidéo)

Les propriétaires de Rey, le Dobermann, se souviennent parfaitement de l’arrivée de leur chien tant attendu, adopté chez « un éleveur du Texas ». De ses 2 mois à ses 4 ans, le grand chien vivait un quotidien heureux aux côtés de sa famille à Boston, dans le Massachusetts (États-Unis). Son maître témoignait auprès de Newsweek : « C’est notre seul chien et il est attaché à tout le monde, y compris mes sœurs et mes parents. Il suit toujours quelqu’un dans la cuisine quand nous préparons le dîner, et il n’aime pas vraiment être seul ».

Elegoo / Instagram

« Nous pension qu’il s’était juste blessé »

À la fin de l’année 2024, Rey a été pris d’une douleur à la patte avant. Cela impactait sa démarche qui semblait plus vacillante. Son propriétaire se souvient de quelque chose de « soudain », qui n’avait pas d’explication évidente.

La famille expliquait : « Au début, nous pensions qu’il s’était juste blessé ou qu’il avait jsute dormi dessus bizarrement et nous lui avons mis un coussin chauffant puis une compresse froide. Nous avons vérifié ses pattes et il n’avait pas de coupures ».

La visite chez le vétérinaire s’est imposée.

Elegoo / Instagram

« Il pleurait constamment »

Le passage chez le vétérinaire a permis de mettre la lumière sur un diagnostic. Ce dernier a été très violent pour toute la famille, le professionnel ayant annoncé une tumeur au niveau des os, aussi connue en tant qu’ostéosarcome.

Étant donné que Rey ne « pouvait plus utiliser sa patte » et « pleurait constamment de douleur », il a été opéré en urgence.

Retrouver la mobilité pour retrouver sa joie de vivre

Les premiers temps à la maison ont été difficiles pour Rey qui voulait jouer mais n’y parvenait pas. Assez rapidement, ses propriétaires ont eu l’idée de contacter une entreprise de fabrication de prothèses en 3D. La société 3D Elegoo a utilisé la performante machine OrangeStorm Giga, une imprimante 3D, pour penser la nouvelle patte de Rey.

A lire aussi : Ce chien autrefois hyperactif et anxieux faisait fuir tout le monde jusqu’à ce qu’une rencontre change sa vie

Elegoo / Instagram

L’enjeu était de taille car les pattes avant d’un chien portent 60% du poids de l’animal. Récemment, après un travail de longue haleine, le Dobermann a reçu son outil d’aide fonctionnelle. Dans les jours qui ont suivi, il a retrouvé sa mobilité et sa bonne humeur, n’hésitant pas à « se rouler ou gémir pour attirer l’attention ».