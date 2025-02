Un garçon porté disparu dans la nuit, son chien veille sur lui jusqu’à ce qu’il soit retrouvé

Une famille vietnamienne s’est fait du mouron en découvrant que son enfant, un garçon de 5 ans, ne se trouvait plus dans son lit. Le jeune homme s’est échappé avec le chien de la maison et ce dernier a veillé sur lui pendant toute sa cavale.

Dans la nuit du 14 février, un petit garçon de 5 ans s’est échappé de sa maison à Ngoc Long (Vietnam). Quand ses parents ont découvert qu’il n’était plus là, ils ont aussi constaté que le chien de la famille avait disparu. En réalité, ce dernier a accompagné l’enfant pour le protéger.

Do Van Bang, le père du garçon, a d’ailleurs gardé espoir en comprenant que le chien était parti avec son fils. En effet, l’animal et ce dernier avaient noué un lien extrêmement fort : « Le premier jour où j'ai ramené le chien à la maison, j'ai pointé du doigt mon fils et j'ai même dit au chien : "c'est ton maître et tu dois le protéger" », expliquait l’homme dans un témoignage rapporté par Tuoi Tre News.

Do Van Bang

Un ami fidèle

Son inquiétude n’a pas diminué pour autant, d’autant plus que le garçon demeurait introuvable malgré les recherches. De son côté, le duo de fugueurs avait déjà parcouru plusieurs kilomètres avant de pénétrer sur une propriété. Il s’est alors allongé dans le jardin. Le jeune homme s’est blotti contre son chien, qui est resté auprès de lui pendant toute la cavale : « Les gens m'ont dit que mon fils était couché dans les bras du chien quand ils l'ont trouvé », partageait le père.

La famille vivant sur place a contacté les autorités pour obtenir de l’aide. L’enfant a été vu par une équipe médicale, qui a constaté qu’il était en bonne santé malgré son périple. Il est ensuite resté sous la garde des policiers qui ont lancé plusieurs appels à témoin pour retrouver les parents du garçon. Tandis que celui-ci attendait de rentrer chez lui, son fidèle ami canin est également resté avec lui : « Le chien l'a suivi jusqu'au bureau de la commune et est resté à ses côtés », affirmait Do Van Bang.

Lequel a pu retrouver son fils sain et sauf après avoir été identifié. Il est infiniment reconnaissant envers son chien.