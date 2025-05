Inconsolable depuis que son maître l'a amené au refuge après avoir perdu son logement, cette chienne concentre toute l'attention des bénévoles

Le maître de Mishi, chienne séniore à la robe noire, était véritablement son meilleur ami, son seul et unique repère dans la vie. Hélas, ils ont récemment dû se séparer, et l’animal a énormément de mal à s’en remettre.

Les évènements ont, en effet, connu un malheureux tournant ; l’homme a été expulsé de son logement et est devenu sans-abri du jour au lendemain. Il ne pouvait plus subvenir aux besoins de Mishi et se sentait tellement mal de la voir sans toit au-dessus de la tête.



Anita's Stevens Swan Humane Society / Facebook

Il a dû une décision extrêmement difficile, celle de confier sa chienne de 13 ans à une structure d’accueil. Il s’agit du refuge Anita's Stevens Swan Humane Society, situé à Utica dans l’Etat de New York (Etats-Unis).

Le maître de Mishi a fait tout ce qu’il a pu pour éviter un tel scénario, mais la vie ne lui a pas laissé le choix. Pour la sécurité, le bien-être et l’avenir de la chienne, elle ne pouvait pas continuer de mener cette existence précaire.

« Lorsque le propriétaire est parti, Mishi criait et pleurait », raconte Melissa DeMartino, responsable du refuge, à The Dodo. Il était d’ailleurs lui-même en larmes en quittant les lieux sans son amie à 4 pattes.

Le rêve d’un nouveau départ

Les membres du personnel de l’Anita's Stevens Swan Humane Society voyaient bien qu’ils avaient affaire à une chienne amicale et pleine de tendresse, mais la tristesse liée à la séparation et le fait de se retrouver dans un endroit inconnu la déstabilisaient.

Les bénévoles s’emploient à lui assurer un maximum de confort, « avec de grandes couvertures moelleuses, de l'eau fraîche, de la nourriture, des jouets et autant d'interactions affectueuses que possible », peut-on lire sur la page Facebook du refuge. Malheureusement, dès qu’on la ramène dans son box, elle retombe dans le chagrin et passe son temps à griffer la porte.

Au sein de l’association, on espère lui trouver une famille aimante le plus vite possible. Tout ce dont elle a besoin, c’est de redécouvrir l’amour et la quiétude.

