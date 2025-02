Secourue d’un parc enneigé avec ses chiots, une chienne découvre enfin la chaleur d’un foyer

Il avait récemment neigé à Houston, ville du Texas (Etats-Unis) dont les habitants sont davantage habitués à la canicule. C’est dans ce contexte que Mayra Luna, une éducatrice canine locale, a été contactée au sujet d’une chienne errante et de ses chiots à secourir.

L’endroit indiqué était un parc. A son arrivée sur les lieux, Mayra Luna n’a eu aucun mal à localiser la petite famille ; elle n’a eu qu’à suivre les empreintes de pattes sur la neige qui menaient vers un tonneau renversé. C’est à l’intérieur de celui-ci que la maman chien avait placé ses 5 chiots pour essayer de les abriter du froid.



Mayra Luna / Instagram

Les petits canidés n’étaient âgés que de quelques jours. Leurs yeux étaient encore clos. Malgré les circonstances, ils étaient relativement en bonne santé. Mayra Luna était soulagée de le constater et en a attribué le mérite à leur génitrice. « Je m’attendais à les trouver dans un état fragile, mais leur mère avait fait un travail formidable en les gardant au chaud et en les nourrissant », dit-elle à The Dodo.

La chienne s’est montée amicale d’emblée. Elle est venue vers sa bienfaitrice en toute confiance. « J'ai ouvert le coffre ma voiture, dans lequel j'avais une cage, et je lui ai demandé de sauter dedans, raconte l’éducatrice. À ma grande surprise, elle l’a fait sans hésitation. »



Mayra Luna / Instagram

Mayra Luna a emmené les chiots et leur mère chez elle pour les examiner et les soigner. Elle a relevé des gelures aux pattes sur les petits. Quant à leur maman, elle avait des restes de plastique et d’aluminium dans ses excréments, preuve que la faim et le désespoir l’avaient amenée à manger tout ce qui pouvait lui tomber sous la patte.



Mayra Luna / Instagram

« Les voir grandir a vraiment été une bénédiction »

Ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui, puisqu’elle reçoit de la nourriture à volonté chez Mayra Luna. Ses chiots grandissent dans des conditions optimales, devenant de plus en plus énergiques et joueurs.



Mayra Luna / Instagram

« Les chiots passent de nouveaux caps étapes chaque jour, comme ouvrir les yeux, incliner la tête lorsqu'ils entendent la porte ou remuer la queue lorsque ma sœur ou moi entrons dans la pièce, se réjouit l’éducatrice. Les voir grandir a vraiment été une bénédiction ».

La mère a été appelé Ember. Ses chiots ont reçu les noms de Phoenix, Pyra, Kindle, Spark et Cinder.

Mayra Luna / Instagram

Mayra Luna continue de prendre soin d’eux. Elle et l’association locale Cypress Lucky Mutt Rescue s’emploieront à leur trouver des familles aimantes lorsque les chiots seront devenus suffisamment grands et autonomes.