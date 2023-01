Une Malinoise volée à un couple en vacances déclenche d'intenses et incessantes recherches pendant 2 jours

Noémie et Timothy sont soulagés. Ils ont pu retrouver leur chienne Vaya le lundi 9 janvier après avoir été volée l’avant-veille. Un récit rapporté par ActuLyon.

Habitant l’île de la Réunion, ils étaient en Métropole pour passer leurs vacances à la montagne à bord de leur fourgon. Le couple était accompagné de Vaya, la femelle Berger Belge Malinois étant à leurs côtés depuis 2 ans.

Leur séjour touchait à sa fin et le trio passait par Lyon. Le samedi 7 janvier, Noémie et Timothy avaient laissé Vaya avec eau et croquettes dans leur véhicule stationné dans le 6e arrondissement de la cité rhodanienne, le temps de déjeuner dans l’un des restaurants de la place.

A leur retour, la chienne n’était plus dans l’utilitaire et leurs bagages avaient été pillés. Les Réunionnais se sont immédiatement lancés à la recherche de l’animal. Ils ont sillonné le quartier, demandant aux passants s’ils avaient vu leur amie à 4 pattes. Ils ont également lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux.



Photo d'illustration

Noémie et Timothy ont passé toute la journée à guetter la moindre trace de Vaya, sans résultat. Ils ont dû rentrer à l’hôtel avec un profond sentiment de tristesse et de désespoir.

Ils ont repris les recherches le lendemain matin, distribuant des affiches par dizaines et signalant la disparition de la Malinoise à différents postes de police. Tard ce dimanche soir, on les a appelés pour leur annoncer que Vaya venait d’être aperçue dans le quartier du Mas du Taureau. Un homme la tenait en laisse et tentait sans succès de se faire obéir d’elle.

L’espoir à nouveau permis

La police en a été informée. Plusieurs équipages ont effectué des patrouilles dans cette zone, mais la chienne restait introuvable. Là encore, Noémie et Timothy ont dû regagner l’hôtel déçus, mais peu après, l’un des policiers les a appelés. Une nouvelle piste les menait vers un secteur rural de Vaulx-en-Velin.

Ils s’y sont rendus sans perdre de temps. Toujours pas de Vaya, mais le couple a repéré un canidé apeuré et impossible à identifier dans l’obscurité aux abords d’une propriété. Les maîtres de la Malinoise ont passé le reste de la nuit sur place, dormant dans leur fourgon. Avant de se coucher, ils ont disposé la couverture de la chienne et de la nourriture en espérant un miracle. Celui-ci a bien eu lieu.

Très tôt le matin suivant, une voix canine familière les a tirés de leur sommeil. C’était Vaya ! Elle était sale et tremblante, mais saine et sauve. Emotion et soulagement pour ses humains.

Tous 3 ont aussitôt quitté la ville. Noémie et Timothy se sont fait la promesse de ne plus jamais laisser leur chienne les quitter. Ils envisagent d’ailleurs de la munir d’un collier GPS.