La famille d'un Bouledogue Français enlevé par 2 individus à scooter vit 5 jours d'angoisse avant la délivrance

Pendant 5 jours, les propriétaires d’un Bouledogue Français appelé Bodega se demandaient où il pouvait bien se trouver et s’il n’était pas blessé. L’animal avait été emporté par 2 personnes à moto alors qu’il jouait devant la maison.

Comme bon nombre de chiens de race, les Bouledogues Français sont les cibles privilégiées des voleurs. Ils le sont d’autant plus en raison de leur petite taille et de la rareté des chiots, due en grande partie aux accouchements difficiles qui ont souvent lieu par césarienne.

Bodega est justement un Bouledogue Français et il a récemment été victime d’un enlèvement alors qu’il se trouvait devant chez lui. Fort heureusement, il a fini par être retrouvé 5 jours plus tard et remis à sa famille, rapportait WCVB.



Boston Police Department / Facebook

Les faits se sont produits le mercredi 5 février 2025 aux alentours de 16h30 dans le quartier de Dorchester, au sud de Boston dans le Massachussetts (Etats-Unis).

Ce jour-là, le canidé s’était aventuré dehors, sans toutefois aller bien loin. Il se trouvait juste en face de la maison de ses maîtres quand il s’est volatilisé. Des images enregistrées par des caméras de surveillance ont permis à ses humains de comprendre ce qui s’était passé. Bodega venait d’être volé par 2 individus qui passaient par là à bord d’un scooter.

La famille a entamé les recherches et prévenu la police de Boston (Boston Police Department). Les forces de l’ordre ont aussitôt ouvert une enquête et lancé un appel à témoin par le biais de leurs différents comptes de réseaux sociaux.

Retrouvé et rendu à sa famille

Le chien est resté introuvable jusqu’au lundi 10 février, date à laquelle la police de Boston a annoncé la bonne nouvelles dans une mise à jour de sa publication Facebook. Le Frenchie a, en effet, été retrouvé sain et sauf et restitué à ses maîtres.

A lire aussi : En apparaissant avec son chien lors d’une conférence de presse, un célèbre footballeur joue un rôle déterminant dans une campagne en faveur des animaux de refuge (vidéo)

« Les enquêteurs affectés au District B-2 (Roxbury) ont localisé le chien, l'ont rendu à ses propriétaires et remercient le public pour son aide », peut-on ainsi lire sur le post en question.

Le Boston Police Department n’a pas livré plus de détails sur les circonstances du sauvetage de Bodega. Par ailleurs, ses ravisseurs n’ont pas encore été identifiés et aucune arrestation n’a a été effectuée pour le moment. Les investigations se poursuivent.