Une étude évalue l'efficacité du flair des chiens pour protéger les vignobles d'une espèce invasive menaçant de les détruire

Les capacités hors normes des chiens sont employées par les humains dans divers domaines, notamment le sauvetage, la sécurité et le dépistage de maladies. Aux Etats-Unis, des chercheurs ont testé leurs aptitudes dans une tout autre discipline ; la détection d’une espèce d’insecte invasive qui menace les forêts et les vignobles.

La mouche-lanterne tachetée (Lycorma delicatula) représente un grand danger pour une variété de cultures, notamment les pommes et le houblon. Elle menace également les forêts, en particulier celles de noyers et d’érables. Tout aussi préoccupant est le péril qu’elle fait planer sur les vignobles, où une infestation « peut entraîner jusqu’à 100 % de mortalité des vignes en une seule saison », prévient Angela Fuller, professeure au Département des ressources naturelles et de l’environnement à l’Université Cornell (Ithaca, État de New York).



Photo d'illustration

La chercheuse et son équipe ont justement mené une étude évaluant l’efficacité des chiens dans la lutte contre la prolifération de la mouche-lanterne tachetée et l’a comparée à celle des humains. Les conclusions de ces travaux ont été publiées dans la revue scientifique Ecosphere et relayées par Média24.

Un Labrador Retriever et un Berger Belge Malinois spécifiquement entraînés à renifler les masses d’œufs de mouche-lanterne tachetée ont travaillé sur 20 vignobles du New Jersey et de la Pennsylvanie. Ils sont également intervenus sur des zones forestières, où leurs performances ont nettement surpassé celles des humains. « Dans un environnement complexe, il est plus facile pour un chien de détecter une odeur que pour un humain de repérer quelque chose de petit et cryptique », explique Angela Fuller à ce propos.



Photos d'illustration

Combiner les capacités des chiens et des humains pour plus d’efficacité

Les canidés ont ainsi pu détecter 3,4 fois plus de masses d’œufs que les humains en forêt. Dans les vignobles, ce sont ces derniers qui ont fait preuve d’une efficacité supérieure, détectant 1,8 fois plus de masses d’œufs que les Labrador et Malinois.

Les aptitudes des chiens en matière de détection d’œufs de mouche-lanterne tachetée sont donc avérées et pourraient être employées efficacement pour combattre et prévenir les infestations dans les vignobles et les forêts. L’étude démontre également que l’on gagnerait à les combiner à l’action humaine pour obtenir de meilleurs résultats.

Originaire d’Asie, la mouche-lanterne tachetée est considérée comme espèce envahissante depuis 2020 dans plusieurs Etats de l’Est des Etats-Unis et de la Nouvelle-Angleterre. Elle sévit également en Ohio.