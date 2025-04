Cette chienne au grand coeur aurait pu rester à l'intérieur pour s'abriter de la tempête mais elle tient à veiller sur une grenouille (vidéo)

On aurait tort de sous-estimer la loyauté des chiens et la valeur qu’ils accordent à l’amitié. Cela les amène souvent à reléguer leurs propres bonheur et bien-être au second plan pour protéger les êtres chers à leurs gigantesques cœurs.

Summit, femelle Golden Retriever, possède justement un cœur en or, tout comme sa fourrure, et elle est prête à tout pour s’assurer que rien de mal ne puisse arriver à ceux qu’elle aime. Elle l’a démontré récemment de manière spectaculaire et émouvante.

Un soir, alors qu’une tempête s’abattait sur la région où elle vit et qu’il pleuvait abondamment, cette chienne avait la possibilité de rester bien au sec et au chaud à la maison, mais elle a préféré être dehors pour une raison des plus touchantes ; elle tenait à rester aux côtés de son amie, une grenouille en l’occurrence, pour la protéger des éléments.

Cette scène poignante, sa propriétaire Kaylee Aaron, alias « @kayleeaaron » sur TikTok, a eu la bonne idée de la filmer. Elle a partagé la vidéo sur le réseau social, où elle est devenue virale en générant près de 300 000 vues. La voici :

« Nous ne méritons pas les chiens »

« Nous ne méritons pas les chiens. J’ai regardé dehors et j’ai vu Summit protéger une grenouille de la pluie », peut-on ainsi lire sur ces images relayées par Parade Pets.



@kayleeaaron / TikTok

La séquence a touché de nombreux internautes partout dans le monde, dont des dizaines s’étant exprimés en commentaires. « Ce n’est pas un chien. C’est un ange », a ainsi écrit OldSoulVintageJourney. « Alors que s'est-il passé ? Sont-ils tous les deux entrés ? », a demandé, pour sa part, albizuris. Ce à quoi Kaylee Aaron répondu par la positive, démontrant ainsi qu’elle est tout aussi bienveillante que son amie à 4 pattes.

La jeune femme a également précisé, en réagissant à un autre commentaire, que Summit aimait toutes les grenouilles et pas seulement celle qui apparaissait dans la vidéo.