Ami avec le monde entier, cet adorable Dalmatien n’hésite pas à venir à la rencontre d’un félin errant pour sympathiser (vidéo)

Tucker fait partie de ces chiens hors du commun qui sont extrêmement sociables. Que ce soit avec les humains, avec ses propres congénères ou même avec d’autres animaux, le Dalmatien aime venir chercher le contact chaque fois qu’il en a l’occasion. Sur le compte TikTok qui lui est dédié, les internautes peuvent suivre le quotidien de cet adorable toutou qui n’hésite pas à rester auprès de sa maîtresse lors des balades au parc, au lieu d’aller s’amuser. En août 2024, sa maîtresse Shannon a posté une vidéo qui est rapidement devenue virale et qui a même été relayée par la rédaction de Newsweek. On peut y voir Tucker en pleine interaction avec un matou errant de son quartier et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le canidé est plus qu’heureux de rencontrer ce nouvel ami.

Un rituel amical

Lorsque le chien croise le tabby roux, ce dernier est assis dans une allée, en train d’observer son environnement. En apercevant, Tucker, le matou se dresse alors sur ses pattes et fait le gros dos, un peu inquiet de voir un chien si imposant arriver vers lui. Mais le Dalmatien le rassure rapidement en se contentant de le renifler délicatement. Au fur et à mesure des séquences, on s’aperçoit que le chat est de plus en plus à l’aise, jusqu’à venir lui-même dire bonjour à son ami à pois. “Tous les matins, mon chien me tire pour aller dire bonjour à son ami le chat errant”, peut-on lire en légende, sur la vidéo. Attendris par les câlins et les bisous échangés entre les 2 amis, les internautes ont été très nombreux à réagir dans les commentaires. “Ce n’est pas un simple chat errant, c’est sa petite sœur…”, a écrit une abonnée attendrie dont le commentaire à été liké plus de 2830 fois.

© @tuckerandshannon / TikTok

Une chatte connue et appréciée

D’autres abonnés ont suggéré à Shannon d’adopter le chat. Laquelle n’a pas manqué de préciser que le matou était, certes errant, mais très bien traité par tout le voisinage. “Elle est au même endroit tous les jours, avec une assiette de nourriture offerte par un vieil homme du coin”, a-t-elle précisé, rassurant ainsi toute sa communauté.

© @tuckerandshannon / TikTok