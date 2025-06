Né aveugle mais plein de vie, ce chien ne laisse pas son handicap l'éloigner de son rêve de nouveau départ

Privé de la vue depuis la naissance, Nour est un chien pas comme les autres. A seulement 3 ans, ce croisé Berger Allemand attend toujours sa chance, celle de croiser le regard et le cœur d’une famille prête à l’aimer pour ce qu’il est ; un compagnon unique et débordant d’affection.

La cécité a toujours fait partie de la vie de Nour, un chien né dans l’errance et sans yeux. Agé de 3 ans, ce croisé Berger Allemand porte un nom plein d’espoir ; il signifie « lumière » en arabe.

Il a été découvert et secouru dans la rue par Miracle’s Mission, une association de protection animale basée à Carlisle, en Angleterre. « Sa mère était une chienne errante qui s'était accouplée avec un Berger Allemand mâle en liberté, explique l’organisation à son sujet à Surrey Live. Nour a été sauvé en raison de sa cécité ».



Miracle's Mission / Facebook

Les bénévoles de la structure d’accueil espéraient lui trouver une famille aimante assez rapidement, même s’ils étaient conscients que son handicap risquait de dissuader plus d’un candidat à l’adoption. Malheureusement, un an après son sauvetage, Nour n’a toujours pas rencontré l’amour. Il attend patiemment le grand jour en famille d’accueil, celle de la personne qui l’avait arraché à l’errance.

« Il est resté avec sa sauveuse depuis, mais elle aimerait le voir adopté dans un bon foyer au Royaume-Uni », indique Miracle’s Mission, qui ajoute qu’il s’entend très bien avec ses congénères, en particulier les chiots.

L’idéal serait d’ailleurs, pour Nour, qu’on lui trouve une famille comportant un autre chien qui pourrait lui servir de guide, en quelque sorte. Il supporte très mal la solitude et le fait d’être désorienté, même s’il compte énormément sur ses autres sens pour se repérer. Lorsqu’il se sent seul, il se met à pleurer.

Un chien affectueux, friand d’interactions et de jeux

« Il doit être nourri séparément des autres animaux pour éviter les agressions alimentaires, ajoute l’association. Il s'entend bien avec les gens de tout âge, mais ne peut pas vivre avec les chats. »

A lire aussi : Incarcérés, ces 2 détenus ont éduqué des chiens d’assistance et vivent des retrouvailles bouleversantes

Très affectueux, Nour est friand de câlins et sait se faire comprendre lorsqu’il veut en recevoir. « Il peut aussi aboyer pour vous inciter à le caresser davantage, car il apprécie beaucoup le toucher et les signaux tactiles, dit Miracle’s Mission. Il adore les friandises et les jouets. »

Enfin, les responsables du refuge précisent qu’il est en surpoids et doit donc suivre un régime. Nour finira-t-il par trouver le foyer idéal ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite.