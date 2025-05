Ce Berger d'Anatolie devient volontiers baby-sitter pour une fratrie de chevreaux remuants dont la mère est épuisée (vidéo)

Quand la fatigue d'une mère se fait sentir, il faut parfois une épaule (ou une patte) sur laquelle s'appuyer. Au Raventree Ranch, une chèvre débordée peut compter sur Judge, un chien au cœur tendre, pour veiller sur ses petits lorsqu’elle n’a plus l’énergie suffisante pour le faire. Une scène touchante capturée en vidéo et rappelant que la tendresse ne connaît ni espèces, ni frontières.

La vie de maman n’est pas de tout repos. L’une des chèvres qui vivent au Raventree Ranch, une ferme située à Elverta à une dizaine de kilomètres au nord de Sacramento (Californie, Etats-Unis), peut en témoigner, elle qui est mère d’une demi-douzaine de chevreaux intenables.

Heureusement, elle peut compter sur le précieux coup de patte de Judge lorsqu’elle est à bout de forces et qu’elle a besoin d’un peu de repos. Judge forme la joyeuse meute canine qui veille sur les animaux de ce ranch et leur famille, avec Bo et Lily, qui sont des Bergers d’Anatolie comme lui, ainsi que les Border Collies Pete, June, Steam et Dex. Nous vous avions déjà parlé d’eux et de leur amie féline Luna dans un précédent article.

Dans une vidéo mise en ligne le 26 avril 2025 sur le compte TikTok « @raventreeranch » dédié à la ferme californienne et que relaie Parade Pets, on peut effectivement voir la chèvre se mettre un peu à l’écart pour reprendre des forces, tandis que Judge veille sur ses petits regroupés auprès de lui.

« Une vraie mère poule »

Le Kangal les surveille de très près et se montre extrêmement bienveillant à leur égard. Les jeunes caprinés sont d’ailleurs sensibles à sa douceur. Quelques-uns se rapprochent de lui et échangent avec lui quelques doux coups de museau.

Avec Judge – mais aussi les 6 congénères de ce dernier – dans les parages, tous les animaux du Raventree Ranch ne risquent rien et il est clair qu’ils se sentent en sécurité.

La vidéo a généré plus de 100 000 vues sur TikTok. De nombreux internautes ont réagi en commentaires. « Judge est une vraie mère poule », a ainsi écrit agathe6215. D’autres ont trouvé un surnom affectueux au très attentionné Berger d’Anatolie : Oncle Judge.

A lire aussi : Une chienne blessée ayant servi dans l'armée et la police peut profiter de sa retraite en famille après avoir été soignée



@raventreeranch / TikTok