Ce Husky, qui souffrait de la chaleur en Thaïlande, découvre la neige pour la première fois (vidéo)

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Bowie vivait en Thaïlande au sein d’une colonie de chiens errants. Contrairement à ses congénères, la boule de poils supportait mal la chaleur du fait de son épaisse fourrure. Cette vie au soleil n’était pas faite pour elle et des bienfaiteurs se sont mobilisés pour lui offrir un quotidien bien plus adapté à ses besoins.

Pour Niall Harbison, sauveteur d’animaux en Thaïlande, voir Bowie courir et s’amuser dans la neige est particulièrement émouvant. La scène peut pourtant paraître banale à première vue, mais il n’en est rien. La femelle Husky vivait autrefois sous la chaleur thaïlandaise et souffrait au quotidien. Le bienfaiteur, ainsi qu’un groupe de sauvetage, lui ont offert la chance de profiter d’une vie qui lui correspondait bien plus.

Selon Niall, Bowie a été abandonnée dans les rues thaïlandaises tandis qu’elle était enceinte. La chienne était gestante, mais émaciée, et souffrait quotidiennement de la chaleur. En effet, les Huskies sont des chiens originaires des pays froids. Leur pelage leur permet de supporter des températures très basses, mais en contrepartie, ils peuvent avoir du mal à s’accommoder à la chaleur.

@niall.harbison / Instagram

L’histoire d’une promesse

Niall avait l’habitude de rendre visite à Bowie et l’encourageait. Il savait qu’une vie meilleure l’attendait quelque part : « J'avais l'habitude de m'asseoir avec elle [...] et lui dire qu'un jour peut-être elle verrait de la neige. Un petit rêve fantaisiste pour passer les jours difficiles », confiait le sauveteur. Il n’imaginait pas que ce souhait deviendrait réalité un jour.

Des personnes au grand cœur ont découvert Bowie et ont décidé de l’adopter. Celles-ci résidaient en Allemagne, là où le climat est beaucoup plus clément pour le quadrupède. Son rapatriement a été effectué et la boule de poils a posé les pattes en Europe. 3 jours plus tard seulement, la neige a commencé à tomber dans son nouveau jardin.

Les propriétaires de Bowie n’ont pas manqué d’immortaliser le moment où leur chienne a découvert l’hiver pour la première fois, à son plus grand bonheur. Dans une vidéo partagée sur Instagram et relayée par Times of India, les internautes retrouvent Bowie en train de s'amuser sur un terrain enneigé. Elle respire le bonheur et semble enfin avoir trouvé sa place.

Niall a été extrêmement ému en découvrant les images de sa protégée plus heureuse que jamais : « Elle doit penser qu'elle est allée au paradis. Elle est aux anges », affirmait-il. Le bonheur ne fait que commencer pour elle.