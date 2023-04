Une femme est accablée par une vision déchirante lorsqu’elle découvre un tas de boules de poils près d’une route (vidéo)

Une conductrice de bus scolaire attendait tranquillement son prochain service à St Louis, dans le Missouri (États-Unis), lorsqu’elle fut surprise par un « monticule noir et duveteux » à quelques mètres d’elle. Elle pensait d’abord qu’il s’agissait d’un objet quelconque, mais en y regardant de plus près, elle a réalisé qu’il était en mouvement.

Une surprise « déchirante »

Elle est alors descendue de son bus et s’est dirigée vers le fameux tas pour en savoir plus. C’est à ce moment-là qu’elle a entendu un « chœur de gémissements aigus », émis par un groupe de chiots en détresse absolue. La conductrice a immédiatement appelé les bénévoles du Stray Rescue of St Louis (SRSL) à la rescousse.

« Elle a dit qu’il y avait 6 chiots dans un champ et que 4 d’entre eux étaient plus près de la route, explique Donna Lochmann, responsable du refuge, à The Dodo, mais lorsque nous sommes arrivés à l’intersection qu’elle nous avait indiquée, nous ne les avons vus nulle part. »

En ce jour de pluie, Donna savait qu’elle devait agir le plus vite possible. « Nous avons repéré les 4 premiers chiots. Il avait plu très fort ce matin-là, ils étaient donc trempés et avaient froid. Ils grelottaient et gémissaient. C’était une scène déchirante », se souvient-elle.

Ces 4 boules de poils désespérées ont pu être mises en sécurité dans le véhicule de Donna. Malheureusement, 2 autres manquaient toujours à l’appel. La bénévole s’est alors lancée à leur recherche.

« Près de l’endroit où se trouvaient les 4 premiers chiots, il y avait une zone de broussailles et quelques déchets. J’ai commencé à regarder autour de moi, puis, tout à coup, j’ai remarqué un petit chiot noir et blanc qui levait la tête », raconte-t-elle. Par chance, le sixième chiot se cachait juste à côté de celui-ci.

Enfin à l’abri !

C’est ainsi que toute la petite famille canine a enfin pu quitter les lieux, et profiter de la chaleur du véhicule de leur bienfaitrice. Une fois arrivés au refuge, tous les chiots ont pris un bain chaud, et dévoré des plats délicieux ! « Ils étaient si affamés. Leur ventre était tellement gonflé lorsqu’ils ont fini de manger », ajoute Donna.

Tous ont ensuite pu profiter d’une sieste bien méritée, en se blottissant les uns contre les autres. Pendant ce temps, les bénévoles du SRSL se sont organisés pour les placer en famille d’accueil, par groupes de 2. En raison de leur jeune âge (environ 6 semaines), il était impensable de les laisser seuls.

Aujourd’hui, les 6 petits rescapés s’épanouissent dans leurs nouveaux foyers et seront bientôt proposés à l’adoption. Donna a hâte de connaître la suite de leurs aventures, mais pour l’instant, elle est simplement soulagée qu’ils aient été trouvés à temps.

« Nous sommes vraiment ravis que la conductrice de bus nous ait appelés, car ils n’auraient jamais pu passer le reste de la journée à l’extérieur. Ils vont très bien maintenant, et nous sommes tous très heureux pour eux », conclut-elle.

