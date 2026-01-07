« C'est une fin digne d'un conte de fées », abandonnée sur un parking, une chienne de 15 ans rêve de finir ses vieux jours dans une famille aimante

Après avoir connu le bonheur de la vie de famille pendant plusieurs années, Beauty a été abandonnée sur le parking d’un hôtel. À la suite de son abandon, la chienne séniore, âgée de 15 ans, a été prise en charge par la North Shore Animal League America de Port Washington (États-Unis), où elle a attendu sa seconde chance de patte ferme.

Beauty a été découverte sur le parking d’un hôtel par des policiers. Après avoir connu les affres de l’abandon, la boule de poils grisonnante a été placée au refuge de la North Shore Animal League America.

« Beauty n’avait connu que la vie dans un foyer sûr et aimant, alors se retrouver sans abri, puis confrontée au bruit et à l’activité incessante du centre d’adoption, l’a un peu angoissée, déclare une porte-parole de l’établissement au micro de Newsweek, Beauty passait ses journées dans les bureaux de nos équipes de bénévoles, et elle était la plus heureuse lorsqu’elle était entourée de gens. »

« Un dernier cadeau »

Tout au long du mois de novembre, ses bienfaiteurs ont comblé l’ensemble de ses besoins. La chienne de 15 ans a notamment été identifiée par puce électronique et a bénéficié de soins dentaires.

Dès son arrivée, l’équipe de la North Shore Animal League America s’est mise en quête de la famille idéale pour Beauty. En raison de son âge, ses anges gardiens souhaitaient lui trouver un endroit sûr, confortable et aimant pour finir ses vieux jours.

Au début du mois de décembre, l’association a diffusé un message sur Facebook, dans lequel elle invite les internautes à offrir le foyer qu’elle mérite tant, comme « un dernier cadeau ». La publication, qui est devenue virale, a touché des milliers de personnes.

© North Shore Animal League America

« Une fin digne d’un conte de fées »

Parmi les nombreux messages reçus, un seul en particulier a attiré l’attention de l’équipe du refuge. Un couple, Tommy et Ally, expliquait avoir ressenti le grand frisson du coup de foudre pour la chienne âgée. Leur plus grand souhait ? Lui offrir les plus belles années de sa vie.

Lors de leur rencontre avec Beauty, le courant est immédiatement passé, pour le plus grand bonheur des bénévoles. « Ce fut le coup de foudre, indique la responsable des bénévoles et des familles d’accueil de l’organisme, il se passait quelque chose de magique. »

© North Shore Animal League America

C’est ainsi que Beauty a vu son plus grand rêve se réaliser : elle a été adoptée par ce couple aimant et responsable ! « Personne n’a pu retenir ses larmes, confie la porte-parole de l’établissement, voilà pourquoi nous faisons ce métier, surtout quand on voit un animal âgé et adorable qui avait simplement besoin d'amour. C'est une fin digne d'un conte de fées. »

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, Beauty s’est parfaitement adaptée à sa nouvelle famille. En plus d’avoir des adoptants merveilleux, elle a noué une jolie amitié avec son nouveau « frère félin », nommé Snow. Grâce à cette adoption, la vieille chienne a reçu le plus beau des cadeaux de Noël : une famille aimante pour le reste de sa vie.