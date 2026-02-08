Cette chienne câline et accro aux sensations fortes est toute joyeuse quand les enfants l'invitent à jouer à la luge (vidéo)

Il suffit parfois d’un petit geste pour créer un moment magique. Dans une vidéo qui fait fondre les cœurs, un jeune voisin et une chienne pleine d’entrain se retrouvent pour partager un instant de complicité inattendu. Une scène devenue virale et qui en dit long sur la popularité de la Golden Retriever et la sympathie qu’elle suscite, tant dans son quartier que sur les réseaux sociaux.

C’est une vidéo particulièrement attendrissante qui a été postée le 26 janvier 2026 sur le compte Facebook “Wynnthegolden”, consacré à une adorable femelle Golden Retriever répondant au nom de Wynn.

On y voit un jeune garçon, luge sous le bras, alors qu’il sonne à la porte des propriétaires de la chienne. La maîtresse de Wynn ouvre, et l’enfant, qui est un voisin, lui demande si son amie à fourrure peut jouer avec lui dans la neige.

L’humaine de Wynn lui donne le feu vert, et la chienne de 2 ans et demi, qui vit dans l’Etat de l’Arkansas (Etats-Unis), s’empresse de sortir pour rejoindre son copain, remuant joyeusement la queue.

Wynn ne dit jamais non aux invitations au jeu, en particulier lorsque glissades et sensations fortes sont de la partie. C’est ce dont on peut se rendre compte en regardant cette autre vidéo, mise en ligne le 22 janvier et montrant la chienne s’adonnant au wakeboard avec un calme et une maîtrise qui forcent l’admiration :

Un distributeur de câlins sur pattes !

Quand elle ne joue pas les casse-cous, Wynn s’adonne à une autre de ses activités préférées : la distribution de câlins. Elle est toujours prête à apporter tendresse et réconfort à tous ceux qu’elle rencontre. La magnifique compilation ci-dessous, postée le 21 janvier, en est la preuve :

Entre son énergie débordante dans la neige, son audace dans les aventures sportives et sa capacité à partager son immense joie de vivre, Wynn transforme chaque instant en un souvenir unique. Les vidéos partagées sur son compte révèlent son caractère attachant et sa capacité à créer des moments de bonheur spontané autour d’elle.

Wynnthegolden / Facebook