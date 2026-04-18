Sauvée grâce aux signalements de voisins, cette chienne squelettique de 13 ans se reconstruit dans un refuge adapté

Bianca a été sauvée des griffes de la maltraitance, grâce aux signalements de certains habitants de Noisy-le-Sec (Île-de-France). Âgée de 13 ans, la chienne n’était pas nourrie par ses détenteurs placés sous curatelle et traînait un corps squelettique. Après son sauvetage, Bianca a été placée entre les mains bienveillantes d’Action Protection Animale, qui l’a conduite auprès d’un établissement partenaire et qui a déposé plainte. Il y a quelques jours, l’association a donné des nouvelles rassurantes sur la convalescente.

Comme nous vous le racontions dans un précédent article, Bianca a été saisie après les signalements effectués par des riverains de Noisy-le-Sec. L’animal décharné et au regard éteint était détenu « par un jeune couple placé sous curatelle et affirmant ne pas avoir de quoi la nourrir ». À la suite d’une intervention policière, la chienne de 13 ans a été confiée à un vétérinaire.

« Ce couple manquait sûrement de moyens. Mais personne ne les a forcés à prendre un chien. Avoir un animal est un choix. Le laisser mourir de faim en est un aussi, déplore Action Protection Animale, qui a pris la rescapée sous son aile, eux mangeaient. Elle non. Eux avaient le choix. Elle non. Eux étaient ensemble. Elle était seule face à sa souffrance. »

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

© Action Protection Animale

Des nouvelles qui rassurent et mettent du baume au cœur

Après une hospitalisation d’une semaine, généreusement financée par une voisine témoin de sa douleur, Bianca a été placée entre les mains bienveillantes d’une structure partenaire d’Action Protection Animale, où elle finira ses jours en liberté avec d’autres toutous et des soigneurs attentifs à son bien-être.

Quelques semaines après son sauvetage, l’association a tenu à donner des nouvelles rassurantes. « Aujourd’hui, elle est entourée d’amour et bénéficie de toute l’attention dont elle a été privée pendant trop longtemps, confie Action Protection Animale sur son site web, jour après jour, elle reprend des forces. Son corps se reconstruit lentement, et son regard, autrefois éteint, s’est profondément transformé. »

© Action Protection Animale

A lire aussi : L'attitude hilarante d'un chien voulant intimider son congénère invité à la maison et le faire partir, sans se faire gronder (vidéo)

« Là où il y avait de la fatigue et de la résignation, on perçoit désormais de l’apaisement… et même les premiers signes d’un attachement retrouvé à l’humain », ajoute-t-elle. Bien que le chemin à parcourir soit encore long, la belle Bianca « avance à son rythme, portée par les soins et la bienveillance qui l’entourent ».

Naguère dans un état critique, affaiblie par la faim, en manque de soins et d’amour, la chienne se porte désormais de mieux en mieux. Grâce aux signalements des témoins de sa situation catastrophique, à l’intervention de la police et à ses bienfaiteurs, Bianca peut enfin commencer un nouveau chapitre de sa vie en toute sérénité.