« Adoptez-moi », ce message collé sur son sac à dos de randonnée transforme la vie de ces chiens abandonnés et invisibles en refuge (vidéo)
Grâce à une idée simple mais terriblement efficace, un New-yorkais transforme chaque coin de rue en vitrine d’adoption et offre à des chiens invisibles l’occasion d’être enfin remarqués. Ces randonnées urbaines séduisent les passants et changent déjà des vies canines.
Bryan Reisberg habite New York, où il s’adonne à sa passion pour le cinéma en tant que producteur et réalisateur. Il est aussi un grand amoureux des animaux, en particulier des chiens. Il s’est d’ailleurs donné pour mission d’en aider autant que possible, parmi ceux qui attendent leur chance dans les refuges de sa ville, à trouver des familles aimantes pour toujours.
Pour y parvenir, il a trouvé un moyen à la fois original et efficace. Il les installe dans son sac à dos et les promène à travers la ville, ce qui leur permet d’être directement au contact des gens, d’augmenter leur visibilité et, par conséquent, leurs chances d’être adoptés.
Les nombreuses personnes qui le croisent savent tout de suite que les chiens qui l’accompagnent cherchent un foyer, puisqu’il est écrit “adoptez-moi” sur son sac.
Chaque fois qu’il en a l’occasion, Bryan Reisberg va donc chercher un chien au refuge, le porte sur son dos et le promène dans les rues, les parcs ou encore les rames du métro new-yorkais, suscitant autant de curiosité que de sourires.
Ils s’appellent Pearl, Axl, Bertha, Genesis ou encore Lucy-Goosey… 11 chiens ont été emmenés en vadrouille par Bryan Reisberg jusqu’ici, et 10 d’entre eux ont pu être adoptés.
Une popularité qui profite aux refuges
Le moins que l’on puisse dire, donc, c’est que sa démarche est une franche réussite. Son succès rejaillit même sur l’un des refuges avec lesquels il collabore, celui de la Best Friends Animal Society en l’occurrence, qui indique avoir enregistré 100 adoptions de chiens de plus lors des 6 derniers mois par rapport à la même période en 2024.
Bryan Reisberg a bien l’intention de continuer sur sa lancée et de transformer ainsi la vie des loulous qu’il balade sur son dos.
Le Washington Post lui a récemment consacré un reportage publié sur sa chaîne YouTube. Le voici :
