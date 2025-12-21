Ce chien de thérapie sourd a droit à une émouvante fête d'anniversaire et à une chanson interprétée avec la langue des signes par les écoliers

Héros du quotidien et véritable rayon de soleil pour les enfants qu’il accompagne, Cole continue d’émouvoir par sa bienveillance et son incroyable capacité à rassembler. Pour ses 9 ans, ce chien pas comme les autres a eu droit à une fête pleine d’amour et de symboles, orchestrée par des élèves qui l’aiment autant qu’il les inspire.

Au refuge South Jersey Regional Animal Shelter dans le New Jersey (Etats-Unis), où il vivait, les chances de Cole de trouver un adoptant paraissaient extrêmement réduites. Outre sa race, souffrant de multiples préjugés, sa surdité ne plaidait pas en sa faveur. Malgré tout, il avait concrétisé son rêve grâce à un homme au grand cœur qui enseigne la musique dans une école primaire. Christopher Hannah était tombé sous le charme de ce Pitbull plein de douceur et de tendresse. Il en avait son ami pour la vie en l’adoptant, mais aussi un chien de thérapie.

Nous vous avions d’ailleurs déjà parlé de lui à plusieurs reprises, notamment lorsqu’il avait été nommé Chien de l’Année 2023 par l’association ASPCA ou encore quand il avait été la vedette du mariage de ses maîtres.

Sa mission consiste à aider les enfants à intégrer des notions importantes comme la tolérance et l’ouverture. A son contact, ils apprennent ce que sont les besoins spéciaux et le fait d’être en situation de handicap. Il rend régulièrement visite aux élèves de l’école élémentaire Dr. William Mennies à Vineland, toujours dans le New Jersey, pour les sensibiliser et leur apporter du réconfort.



C’est justement dans cet établissement qu’a été célébré son 9e anniversaire le lundi 17 novembre 2025. Plus de 600 écoliers et enseignants l’ont joyeusement accueilli, levant le pouce pour lui souhaiter la bienvenue. Les enfants lui ont ensuite chanté “joyeux anniversaire” dans la langue des signes. Un exercice qu’ils préparaient depuis des semaines.

“Une véritable source d'inspiration pour les enfants”

“Il ne peut pas les entendre avec ses oreilles, mais il écoute avec son coeur”, peut-on lire dans la vidéo compilant les meilleurs moments de cette émouvante fête.

“En tant que professeur de musique, j'ai le privilège d'enseigner à tous les élèves, et Cole interagit donc avec chacun d'eux, tous les jours, explique Chistopher Hannah à People . Il accueille les bus tous les matins et est là pour les saluer chaque après-midi. Cole est une véritable source d'inspiration pour les enfants.”

“Sa fête d'anniversaire n'était pas qu'un simple moment de détente ou un rassemblement scolaire de plus ; elle a véritablement démontré à quel point il compte pour nos élèves et notre personnel, indique, pour sa part, la directrice de l’école Karly O'Donoghue. C'était une belle façon pour nos élèves de faire preuve de communication, d'empathie et de respect, 3 des compétences clés du ‘Portrait de l'Elève diplômé’ que nous abordons tout au long de l'année”.