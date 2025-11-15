Ce chien au cœur tendre mais rongé par la solitude ne rêve que de retrouver une famille pour jouer à la balle

Arrivé au refuge dans un état préoccupant, un Pitbull au regard triste a touché le cœur des membres du personnel. Derrière sa timidité se cache un chien doux, joueur et en quête de stabilité. Malgré les épreuves et les déceptions, les bénévoles restent convaincus qu'une famille aimante attend Casper quelque part.

En juillet 2025, l’équipe des Ventura County Animal Services, en Californie (Etats-Unis), accueillait un Pitbull durement marqué par les aléas de la vie, tant émotionnellement que physiquement. Appelé Casper, il semblait abattu et avait perdu une partie de son pelage, probablement à cause de la gale.

Les bénévoles ont découvert que ce chien était pucé, mais ses propriétaires n’avaient manifestement pas l’intention de le reprendre. Il avait alors été proposé à l’adoption.

Jules Hooper, spécialiste du marketing au refuge, raconte à The Dodo qu’“à son arrivée, Casper était très timide. Toutefois, en quelques jours, il a commencé à accepter les friandises du personnel et des bénévoles, qui ont constaté qu'il marchait bien en laisse et qu'il était très gentil. Notre équipe vétérinaire a surveillé sa peau de près et lui a prescrit des bains médicamenteux, qu'il a acceptés avec plaisir, et petit à petit, sa peau s'est nettement améliorée.”



Ventura County Animal Services

Le chien ne parvenait cependant pas à s’acclimater à la vie au refuge. Il a commencé à montrer des signes d’anxiété, aboyant fréquemment et traînant bruyamment son ballon rouge dans son box. “Le personnel entendait le ballon rebondir très fort sur les parois métalliques à toute heure, explique Jules Hooper. Si, au début, ce comportement semblait être une façon adorable pour Casper de se distraire, il est devenu évident avec le temps que cette obsession pour sa balle était due au stress lié à la mise en cage.”

@vcanimalservices We love Casper, and while watching him play is cute, repetitive behaviors like this are often signs of kennel stress. We’re glad he loves his ball… but his level of fixation on it goes to show just how bad this boy needs a home and a family. Please consider adopting Casper in Camarillo, CA. he’s becoming so sad at the shelter :( ? original sound - Ventura County Animal Services

Le Pitbull avait plus que jamais besoin d’une maison et d’un espace pour jouer. Par chance, on lui a trouvé une famille d’accueil, avec l’espoir qu’elle finisse par le garder. Tout le monde était optimiste à ce moment-là.

Une déception pour Casper, mais l’espoir reste permis

Casper s’amusait énormément auprès de ces personnes, en particulier leurs 2 enfants adolescents avec lesquels il adorait jouer au basket dans le jardin.

@vcanimalservices Replying to @Maxie ball has always been life for Casper - but now he has foster siblings to play with ???? He’s been doing well with the other dog in the home too! Still looking for a forever home in Ventura County, CA! On shelter website at vcas.us/all-foster-animals ? original sound - EpicGamingMusic

La famille comptait déjà 2 autres chiens. Casper s’entendait plutôt bien avec le plus gros, mais pas du tout avec le petit. C’est ce dernier point qui a amené ses maîtres temporaires à prendre la décision de le ramener au refuge.

A lire aussi : Affamé et oublié, un chien émeut la policière venue le secourir grâce à son regard et pourrait devenir son nouveau compagnon



Ventura County Animal Services

C’était un coup dur pour le quadrupède, mais les bénévoles refusent de baisser les bras. Ils savent qu’ils finiront par lui trouver une famille pour toujours. “Casper reste incroyablement gentil avec les gens, facile à promener et un véritable gentleman lors des bains. Nous pensons qu'un foyer sans animaux de petite taille, ou peut-être avec un seul chien, serait idéal pour notre gentil fantôme”, conclut Jules Hooper.