Après plus de 1000 jours d'attente au refuge, ce Lévrier trop longtemps ignoré goûte enfin au bonheur

Ignoré pendant des années malgré sa douceur et son histoire touchante, un Greyhound attendait qu’on lui tende enfin la main. Après un long séjour marqué par l’espoir et la patience, son destin a fini par basculer de la plus belle des manières.

En accueillant un Greyhound dont la carrière de chien de course venait de s’achever, l’équipe de Woodside Animal Welfare Trust, un refuge basé à Plymouth dans le sud-ouest de l’Angleterre, était loin de s’imaginer qu’il y passerait près de 3 longues années. C’est pourtant bien ce qui s’est produit.

Arrivé au sanctuaire en février 2023, Bobby en avait fini avec les cynodromes, mais son nouveau départ tant attendu peinait à se profiler.

Malgré les efforts déployés par les responsables et les bénévoles de la structure d’accueil pour le faire connaître, personne parmi les visiteurs et adoptants ne semblait s’intéresser à ce chien. Il voyait ses congénères arriver et repartir par centaines, mais lui ne se voyait toujours pas offrir une chance.



Woodside Animal Welfare Trust / Facebook

“Sa couleur, son âge et l'idée selon laquelle les lévriers ont besoin de beaucoup d'exercice ont été autant de facteurs qui ont empêché Bobby de trouver sa famille pour la vie, sans parler de son refus de partager ses jouets”, d’après Woodside Animal Welfare Trust.

La patience de Bobby et de ceux qui prenaient soin de lui a toutefois fini par être récompensée. Il a, en effet, été adopté le 30 décembre 2025, rapportait la BBC . La nouvelle a été annoncée sur la page Facebook du refuge. Le chien a ainsi passé 1064 jours au total dans cet établissement.

“Quand j'ai appris qu'il était là depuis 3 ans, je n'arrivais pas à y croire”

Son adoptant Peter Hart dit avoir été touché par les photos et l’histoire de Bobby en les découvrant en ligne. “Quand j'ai appris qu'il était là depuis 3 ans, je n'arrivais pas à y croire, confie-t-il. C'est long pour un chien de rester en chenil.”



Woodside Animal Welfare Trust / Facebook

“Je suis venu rendre visite à Bobby et nous nous sommes bien entendus, poursuit Peter Hart. Nous nous sommes assis dans son box... Il lui a fallu quelques minutes, puis il a sauté sur le canapé et s'est laissé tomber sur moi.”

A lire aussi : « C'est notre fille qui nous l'a envoyé », un chien entre dans la vie d’un couple endeuillé de manière imprévue

Les bénévoles étaient heureux de le voir quitter le refuge en compagnie de son nouveau propriétaire. “Nous sommes tous aux anges”, a ainsi déclaré la directrice Debbie Haynes.