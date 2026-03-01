Une femme bienveillante trouve un chien abandonné atteint d’un cancer et s’assure qu’il reçoive le traitement nécessaire pour guérir (vidéo)

Lorsqu’elle a trouvé au bord d’une route de Thaïlande, un petit Bouledogue croisé souffrant d’un cancer, une femme au grand cœur n’a pas hésité avant de contacter l’association Happy Doggo de Niall Harbison pour obtenir de l’aide. Grâce à son geste bienveillant, le toutou nommé Timber reçoit désormais les soins dont il a désespérément besoin et peut enfin croire en un avenir heureux.

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de Niall Harbison, et sûrement pas la dernière ! Depuis 2021, il sauve et soigne des milliers de chiens errants en Thaïlande grâce à son association Happy Doggo, et a même ouvert une clinique vétérinaire en hommage à sa chienne Tina. Récemment, il est venu en aide à Timber, un croisé Bouledogue en grande détresse.

Une « décision difficile, mais pleine d’amour »

Abandonné après le déménagement de ses propriétaires, Timber a été retrouvé dans une boîte au bord de la route par une femme bienveillante qui l’a recueilli et a pris soin de lui du mieux possible.

© @wearehappydoggo / Instagram

« Quand elle a remarqué qu’il saignait et qu’il souffrait visiblement, les frais vétérinaires sont devenus trop élevés », explique une vidéo Instagram de Happy Doggo retraçant le parcours du toutou. « Elle a pris la décision difficile, mais pleine d’amour, de nous demander de l’aide. »

Pris en charge à la clinique pour y être soigné, Timber a tout de suite conquis le cœur des soigneurs. « Comment un chien aussi jeune et adorable a-t-il pu être abandonné ? », se sont-ils demandé en le rencontrant. Malheureusement, l'examen vétérinaire a rapidement révélé que le petit chien souffrait d’un cancer...

© @wearehappydoggo / Instagram

L’espoir d’une guérison pour Timber

Timber a été diagnostiqué d’une TVT, une tumeur vénérienne transmissible, contagieuse mais parfaitement traitable, que l’on rencontre surtout chez les chiens errants non stérilisés.

« La transmission se fait par contact étroit, c'est pourquoi la stérilisation est si importante pour prévenir ce genre de cas. », explique la vidéo relayée par Parade Pets.

Timber devra suivre un traitement sur plusieurs semaines et prendre le temps nécessaire pour se rétablir pleinement. Heureusement, l’équipe de Happy Doggo l’accompagne à chaque étape, veillant à ses soins et à son bien-être. « Son traitement de chimiothérapie a commencé, et avec lui un nouveau chapitre de sa vie », concluait la légende de la publication.

Déjà très attaché à un membre de l’équipe, le petit chien a ainsi entamé son chemin vers la guérison et vers un avenir plein de promesses.