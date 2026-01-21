Elle rend visite à la chienne squelettique et couverte de croûtes sauvée des semaines plus tôt et n'arrive pas à croire à sa transformation

Appelée pour une intervention hors du commun, une bénévole a été confrontée à une situation qu’elle n’était pas près d’oublier. Ce sauvetage, mené avec persévérance et bienveillance, a permis à une chienne en grande souffrance de connaître une transformation inattendue.

Quand des bénévoles sont appelés à porter secours à des animaux en détresse, ils ne savent jamais à l’avance ce qui les attend. Krissy Raine, membre de la RSPCA était dans cet état d’esprit en apprenant qu’une chienne victime de négligence avait besoin d’aide.

En arrivant sur les lieux, elle a été choquée par ce qu’elle a découvert. La chienne en question, appelée Lola, était dans un bien triste état. Elle était extrêmement maigre et avait perdu la majeure partie de son pelage. Sa peau était recouverte de croûtes, en particulier la tête.



“On aurait dit qu’elle avait plongé sa tête dans du béton”

“Elle ne ressemblait absolument pas à un chien ; je n’avais jamais rien vu de pareil, raconte Krissy Raine à The Dodo . Avec toutes ces croûtes sur le visage, impossible de dire de quelle race il s’agissait. On aurait dit qu’elle avait plongé sa tête dans du béton.”



Krissy Raine a emmené Lola chez la vétérinaire. Durant le trajet, elle pensait encore que les chances de survie de la chienne étaient réduites, mais elle était déterminée à tout faire pour la sauver.

La vétérinaire a dû l’anesthésier pour l’examiner sans lui causer de douleur. Elle a prescrit un traitement pour sa peau, basé notamment sur des bains médicamenteux répétés.

Grâce aux soins et à un régime alimentaire spécifiquement pensé pour l’aider à reprendre progressivement du poids, l’état de santé de Lola s’est considérablement amélioré et son apparence a commencé à changer.

En quelques semaines, c’est une véritable métamorphose qui s’est opérée, et Krissy Raine a été agréablement surprise de le constater. “Quelques semaines plus tard, je suis allée voir comment Lola allait au centre, et ils m’ont amené un Akita japonais. J’ai dit : ‘C’est adorable ! Est-ce que je peux voir ma chienne maintenant ?’ Je ne l’avais pas reconnue. J’étais en larmes en la voyant si épanouie et heureuse”, confie la bénévole.



Une chienne épanouie

“Avant, son regard était vide et empreint de terreur, mais maintenant elle semble heureuse et sa personnalité commence à s'affirmer”, se réjouit Krissy Raine.

Lola a passé 6 mois à la RSPCA, puis a été adoptée par une famille aimante. Après une phase d’acclimatation, pendant laquelle elle se montrait encore craintive, elle s’est détendue et pris ses marques.

“Elle s'est adoucie et s'est vraiment épanouie, dit son adoptante Alison Ranger. Elle a appris à apprécier les câlins, les friandises et les promenades. Aujourd'hui, elle est calme, bien élevée et très affectueuse.”