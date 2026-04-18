Affamée au point de manger du carton et trop faible pour nourrir ses chiots, cette chienne s'épanouit avec sa fille auprès de leurs adoptants

Après la fin de leur cauchemar, Star, rebaptisée Storia, et sa fille Aria ont été adoptées par une famille aimante où elles ont enfin retrouvé sérénité et douceur de vivre. Dans une lettre empreinte d’émotion, l'adoptante de ces chiennes partage des nouvelles rassurantes. Le duo est aujourd’hui épanoui malgré les séquelles psychologiques encore vives.

Star vivait un véritable calvaire, d'autant plus qu'elle n'était pas la seule à souffrir ; cette chienne privée de tout devait aussi élever ses petits dans des conditions épouvantables. Jusqu'à l'intervention d'Action Protection Animale qui leur a changé la vie.

Le sauvetage avait eu lieu en avril 2025. Star et ses chiots, âgés de 3 semaines, étaient détenus dans un appartement insalubre à Antony, dans les Hauts-de-Seine.



Action Protection Animale

La chienne était affamée, extrêmement maigre, laissée sans eau ni nourriture. Elle évoluait au milieu de ses propres déjections. Il ne lui restait que 4 chiots, les autres ayant été donnés sans la moindre explication.

L'état de Star ne lui permettait pas de s'occuper convenablement de sa progéniture. Elle avait tellement faim qu'elle en était réduite à manger du carton…

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La petite famille canine ne devait sa survie qu'à des voisins qui leur passaient de quoi manger à travers le grillage.

La situation a basculé avec l'intervention d'Action Protection Animale. Star et ses chiots, dont une femelle appelée Aria par la suite, ont été secourus, nourris et soignés.

Star et Aria ont été adoptés par une famille aimante qui, un an après, a donné des nouvelles du duo canin dans une lettre particulièrement touchante, publiée par Action Protection Animale sur son site .

L'auteure du message explique avoir adopté Star et Aria avec sa mère. « Je voulais vous remercier infiniment pour vos actions, c’est absolument magnifique, dit-elle. J’aime les animaux profondément et ça me détruit de voir ce que d’autres humains sont capables de leur faire. »

« Admirative devant l’amour qu’elles ont à donner malgré ce que l’humain leur a fait subir »

Star s'appelle désormais Storia. Elle et sa fille sont aujourd'hui « heureuses, bien entourées » , « remplies d'amour et de reconnaissance » et « pleines d'énergie et de tendresse ».



Action Protection Animale

Les adoptantes aident la chienne à surmonter l'anxiété générée par sa vie passée et Aria à corriger les petits problèmes comportementaux dûs au fait qu'elle n'avait pas pu être éduquée durant les premiers mois.



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Néanmoins, ces difficultés n'ont « rien de définitif. Aujourd’hui je suis admirative devant ces 2 bébés (elles seront toujours mes 2 patates), devant l’amour qu’elles ont à donner malgré ce que l’humain leur a fait subir. »

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La maîtresse de Storia et Aria a réitéré ses remerciements à l'équipe d'Action Protection Animale et partagé des photos offrant un aperçu de leur nouvelle vie.