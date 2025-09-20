"Je ne pouvais pas l’abandonner", atteinte d’une maladie contagieuse, cette chienne échappe à l’euthanasie grâce au dévouement de sa sauveuse (vidéo)

Parce qu’elle était atteinte d’une maladie, Peach aurait pu être euthanasiée. Mais c’était sans compter sur la combativité de Kali, son ange gardien, qui a tout fait pour que la boule de poils guérisse, avant de pouvoir enfin la ramener chez elle.

En 2023, Kali Palmer vivait et occupait un emploi saisonnier aux Îles Turques-et-Caïques. Durant son séjour, elle a fait la connaissance d’une chienne errante timide, mais particulièrement affectueuse. Baptisée Peach, la boule de poils recherchait simplement un peu de compagnie. Néanmoins, pour Kali, il semblait évident que la chienne était malade.

Le temps passe et, une semaine plus tard, Peach revient avec un nouvel ami qui sera ensuite nommé Buddy. Les 2 toutous ont ainsi pris l’habitude de revenir régulièrement, cherchant de la nourriture, de l’eau, et un peu de chaleur humaine .

@kaliiiann PEACH! ???? Peach, her puppies and her best friend / baby daddy were all born on the streets of Grand Turk, Turks and Caicos where every day is a fight for survival, where female dogs are constantly giving birth to more puppies even though they’re barely surviving themselves. Peach’s case was extra hard because she had TVT, a transmissible cancer prevalent in carribean dogs. the current solution for TVT dogs is euthanasia. this would have been her fate. after months of fighting for them and a lot of fundraising with the help of @Caitlin @ Rancho Relaxo, Peach is TVT free and all 6 dogs are finally safe in Massachusetts. you will never suffer again. #animalrescue #dogrescue #turksandcaicos #tci #travel #strayanimals #puppyrescue #grandturk #rescue #animal #dog #animalwelfare ? original sound - music>>>

Petit à petit, Peach s’est attachée à la jeune femme, allant même jusqu’à rester dormir chez elle. De son côté, Kali a noué un lien profond avec sa petite protégée, faisant tout pour la mettre à l’aise, comme elle l’explique à Newsweek : “J'ai cherché partout sur l'île un panier pour chien, mais je n'en ai pas trouvé. J'ai donc fini par acheter un coussin pour un banc de terrasse, où elle pourrait dormir”.

Un jour, Peach est arrivée accompagnée d’une portée de 5 chiots, mais malheureusement, l’un d’entre eux n’a pas survécu. Ne pouvant se résigner à les abandonner, la trentenaire s’est donc retrouvée à s’occuper de 5 toutous. Pourtant, lorsque la fin de son contrat est arrivée, Kali a dû rentrer chez elle aux États-Unis. La jeune femme a alors tout fait pour trouver une famille à tous ses petits protégés avant de partir. Pour les chiots, la tâche a été simple, beaucoup moins pour Buddy. Ce dernier a néanmoins fini par être adopté. En revanche, les choses allaient s’avérer bien plus compliquées pour Peach.



© @kaliiiann / TikTok

En effet, la chienne était atteinte d’une tumeur vénérienne transmissible canine (TVT), particulièrement contagieuse et nécessitant des soins lourds et onéreux. Kali voulait garder Peach auprès d’elle, mais dans ces conditions, il était impossible de retourner sur le sol américain. D’un autre côté, les moyens médicaux disponibles sur l’île étant limités, les soins étaient très compliqués et la chienne risquait d’être euthanasiée .

Loin de se décourager, Kali s’est démenée pour faire en sorte que Peach reçoive le traitement adéquat, allant même jusqu’à lancer une collecte de dons sur internet qui récoltera l’équivalent de près de 10.000 euros.

© @kaliiiann / TikTok

Finalement, Peach a pu être soignée et, grâce à l’intervention de 3 associations, elle a fait le vol jusqu’à sa nouvelle maison aux États-Unis. Là-bas, elle a ainsi fait la connaissance de Sammy, son frère canin croisé Berger Allemand et de Bug, sa sœur féline. Désormais, la chienne peut entamer un nouveau chapitre heureux de sa vie.