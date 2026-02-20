Paralysée et en fin de vie, cette chienne reçoit l’attention qu’elle aime tant lors d’une dernière promenade sur la plage (vidéo)

Ce duo humain-chien a grandi ensemble. Adoptée à l’âge d’un an dans un refuge, Josie, un mélange Pitbull et Shar-pei, a séduit instantanément celle qui allait devenir sa propriétaire, Ari. 9 ans plus tard, alors que l’état de santé de la chienne se dégrade, des adieux émouvants et lourds de sens ont été organisés.

La scène émouvante, partagée sur le compte TikTok « @ari.valentine.02 » et relayée par Newsweek, montre la dernière promenade au grand air dont a pu bénéficier Josie. Particulièrement proche des humains, elle a pu s’adonner à ce qui lui plaisait le plus : recevoir des caresses et de la tendresse.

@ari.valentine.02 / TikTok

« Je l’ai adoptée quand j’étais une étudiante de 19 ans »

Josie et Ari se sont beaucoup apportées mutuellement. Alors étudiante, la jeune femme vivait loin de sa ville d’origine et a pu compter sur le soutien de cette chienne rapidement surnommée « le pot-de-colle ». Elle témoignait : « Nous avons grandi ensemble… Elle m’a donné un but ».

En effet, Josie et sa maîtresse passaient tout leur temps ensemble, très proches l’une de l’autre. Il arrivait à la chienne de retirer le téléphone des mains d’Ari, lui faisant comprendre qu’elle avait besoin de toute son attention. De même, leur mode de communication principal était devenu le regard, tant elles parvenaient à se comprendre.

@ari.valentine.02 / TikTok

« Pourriez-vous s’il-vous-plait m’offrir quelques caresses ? »

Après avoir appris que l’état de santé de Josie se dégradait de plus en plus, Ari a choisi d’organiser une dernière sortie. Pour offrir ce qui compte le plus pour sa chienne, elle a décidé de se rendre à la plage, et d’équiper la poussette de Josie d’un panneau avec l’inscription : « Je voudrais profiter de mes derniers jours. Pourriez-vous s’il-vous-plait m’offrir quelques caresses ? ».

Sortant sa tête au grand air, la chienne s’est promenée ainsi durant l’après-midi, croisant les regards et bien-sûr les mains tendres de quelques humains sensibles à sa présence.

@ari.valentine.02 The most impossible decision a dog parent can make. My Josie girl you are so loved. I hope you felt every ounce of it ???? ? Iris cover by dean Lewis 2 - Dean Lewis

« Ressentir l’amour »

Les internautes ont été très émus par la vidéo retraçant l’après-midi de Josie à la plage. Certains avouent avoir « sangloté » en visionnant la scène. Ils en sont certains, « Josie a ressenti l’amour jusqu’à la fin ».

Ari a avoué que ce jour-là, « la plage n’était pas du tout bondée », mais que Josie a tout de même profité de sa promenade et de ces instants précieux auprès des siens. Désormais c’est au deuil que doit faire face cette propriétaire qui a tout fait pour le bonheur de sa chienne à l'occasion de cette dernière journée.