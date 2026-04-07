Cette Golden Retriever profite de chaque changement de draps pour se laisser tomber sur le lit et réclamer des caresses (vidéo)

Daisy, la Golden Retrieve a trouvé sa propre façon d’« aider » à la maison : en s’installant sur le lit au moment même où sa maîtresse le fait. Ses acrobaties drôles et attendrissantes apparaissent dans une vidéo devenue virale en peu de temps.

Comme tout Golden Retriever, Daisy est une chienne affectueuse et recherchant constamment la compagnie de ses humains. Elle aime aussi aider, mais à sa manière.



daisyneverhelps / Instagram

Si elle est la vedette du compte Instagram « daisyneverhelps », où plus 3 500 followers suivent ses aventures, elle apparaît également dans des vidéos postées par sa propriétaire Caroline Yates sur le compte TikTok de cette dernière, « @carolineyates94 ». L'une de ces séquences, mise en ligne le 28 mars 2026 et relayée par The Dodo , est devenue virale en générant 28,1 millions de vues.

On y voit à quel point la chienne aime « participer » aux tâches ménagères, en particulier les changements de draps. Chaque fois que sa maîtresse fait son lit, Daisy la rejoint en courant pour sauter sur la couette et s'allonger.

Elle ne bouge presque pas pendant que son humaine s'active tout autour d'elle pour arranger les couvertures, les oreillers et autres éléments de literie. Et lorsque Caroline Yates a terminé, Daisy se met sur le dos pour réclamer des gratouilles sur le ventre.

Faire le lit devient un peu plus compliqué quand la chienne s'en mêle, mais sa maîtresse trouve cela amusant et attendrissant. En plus, elle y est habituée en raison de son métier. « Je suis infirmière, donc ça me fait toujours rire, parce que c’est à peu près comme ça qu’on fait un lit avec un patient… Il y a juste beaucoup plus de poils », explique-t-elle, en effet, à The Dodo.

« Elle fait vraiment partie de la famille et de notre vie quotidienne, de nos routines, et de tous les petits moments spéciaux, poursuit Caroline Yates. Elle est simplement tellement heureuse de vivre ».

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Comment empêcher son chien de monter sur le lit sans le frustrer ?

Si certains propriétaires adorent partager leur lit avec leur chien, d’autres préfèrent préserver cet espace. Pour empêcher votre chien de monter sur votre lit sans le stresser, vous pouvez lui proposer une alternative : un couchage confortable et attrayant, comme un panier moelleux placé dans la chambre. Encouragez-le à s’y installer avec des friandises, ses jouets préférés ou des caresses. Au fil du temps, votre compagnon à fourrure associera ce lieu à une expérience agréable, plutôt que de considérer le lit comme son terrain de jeu.

Il est important d’être constant mais bienveillant : chaque membre de la famille doit appliquer la même règle, et il ne faut jamais punir le chien pour avoir voulu monter sur le lit. Avec de la patience et des récompenses, la plupart des chiens comprennent rapidement où ils sont autorisés à se poser, sans que cela n’entame leur complicité avec leurs humains.