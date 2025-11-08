Abandonnée lors d'un déménagement, une chienne peut désormais espérer un nouveau départ après sa prise en charge

Abandonnée lors d’un déménagement, une chienne a erré seule pendant plusieurs jours avant d’être secourue par une personne bienveillante, munie d’une cage-piège. Aujourd’hui entre de bonnes mains, elle entame doucement sa convalescence, avec l’espoir d’un avenir bien plus heureux.

Victime d’abandon après le déménagement de ses maîtres, une chienne reçoit tous les soins dont elle a besoin en attendant qu’on lui trouve une famille aimante, rapporte WHEC .

La chienne en question est une Pitbull répondant au nom d’Ivy. Elle avait été découverte en août 2025 alors qu’elle errait depuis au moins 10 jours sur une route de Phelps (Etat de New York), à une dizaine de kilomètres du domicile de ses propriétaires qui se trouve à Geneva.

D’après l’association locale de protection animale Ontario County Humane Society, Ivy, âgée de 2 à 3 ans, fuyait à chaque tentative d’approche. Un bon samaritain avait toutefois réussi à la capturer de manière sécurisée en recourant à une cage trappe. La personne l’avait ensuite emmenée chez le vétérinaire.

L’examen avait révélé que la chienne était en état d’insuffisance pondérale ; son poids était inférieur d’au moins 9 kilogrammes à la normale.



Ontario County Humane Society

Une enquête a été ouverte récemment et a permis d’identifier les propriétaires d’Ivy. Latoyia Soler et Michael Russell font ainsi l’objet de poursuites pour abandon d’animal. Les enquêteurs ont appris qu’ils avaient déménagé sans leur chienne. Ils auraient affirmé avoir tenté de la reloger sans succès.

Ivy aura encore besoin de soins avant de quitter le refuge

De son côté, l’association Ontario County Humane Society a indiqué que le couple n’avait pas recherché activement la chienne et n’avait pas essayé de la récupérer au refuge après avoir appris qu’elle y avait été admise.

Le couple a cédé la propriété de la Pitbull à l’association. Dès que son état de santé le permettra, Ivy pourra être proposée à l’adoption et commencer sa nouvelle vie.

Malgré un départ difficile, Ivy a désormais toutes les chances de trouver un foyer aimant et stable. Grâce à la mobilisation des bénévoles et à la bienveillance de ceux qui ont croisé sa route, cette chienne courageuse pourra bientôt tourner la page, entourée de l’amour qu’elle mérite.