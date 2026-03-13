« Plutôt que de laisser son avenir au hasard », un commissariat de police décide d’adopter un chien âgé errant

Par une nuit glaciale de février, un chien âgé errait seul dans les rues de Milford, dans le Michigan (États-Unis). Recueilli par les agents du département de police local, le toutou a d’abord été confié à un refuge comme n’importe quel chien trouvé sur la voie publique. Mais très vite, l’histoire a pris une tournure inattendue : touché par son sort, tout le service de police a finalement décidé de l’adopter et de lui offrir un nouveau foyer au commissariat !

Un chien seul dans la nuit

Tout a commencé au cours d'une nuit glaciale de février, lorsque les agents du département de police de Milford (MPD) dans le Michigan (États-Unis) ont été appelés pour un chien errant trouvé sous « un porche quelconque, sans médaille ni puce électronique ».

© MPD - Milford Michigan / Facebook

Après avoir recherché son éventuel propriétaire dans le quartier, ils l’ont emmené au commissariat pour observer son comportement. Rapidement, ils se sont rendu compte que le vieux toutou était doux et affectueux.

Comme le veut la procédure, le chien a ensuite passé environ 1 semaine dans un refuge, sous la surveillance attentive des policiers, dans l’espoir que quelqu’un vienne le réclamer. Mais lorsque personne ne s’est manifesté, le département de police a pris une décision peu commune : adopter la boule de poils afin de lui offrir un foyer sûr, « plutôt que de laisser son avenir au hasard ».

Lil Craig, le nouveau membre du département de police

Comme le rapporte PEOPLE, ce gentil toutou désormais baptisé Lil Craig d’après l’un des agents qui l’a amené au poste serait âgé d’environ 9 ans. Selon le vétérinaire, il lui manque quelques dents, l’une de ses oreilles ne se redresse pas complètement et son audition est limitée, mais le département de police s’engage à lui offrir le meilleur foyer possible.

© MPD - Milford Michigan / Facebook

Ce nouveau membre des forces de l’ordre a déjà trouvé sa place et apporte à ses nouveaux collègues « des sourires et un soulagement bienvenu du stress ».

Sur Facebook, le MPD explique : « Il est un peu lent, adore être entouré de gens et est un vrai cabotin. Il va loger ici, au commissariat, et il s'y sent déjà comme chez lui. Si vous passez par-là, n'hésitez pas à demander à le voir ». Nul doute que Lil Craig aura bientôt des visiteurs !