Ce chien sénior ne connaissait que l'errance et traînait une énorme tumeur, une opération complexe et risquée change son destin (vidéo)

On ne compte plus les sauvetages de chiens en grande détresse réalisés par Niall Harbison, le fondateur du refuge Happy Doggo en Thaïlande, et les membres de son équipe. Grâce à leur travail, des canidés ont pu en finir avec les dangers de la rue et vivre enfin en sécurité et à l'abri du besoin.

Happy Doggo avait récemment inauguré son « Disneyland » pour chiens séniors, le Golden Ticket Retirement Village en l'occurrence. Nous vous parlions de cet espace spécialement conçu pour le confort et le bien-être des vieux canidés dans un précédent article.

« Nous allons t'aider »

Après cela, Niall Harbison a pris en charge un autre loulou errant, un croisé Berger Allemand qu'il a appelé Atlas. Il y avait urgence pour le quadrupède en question ; il était affaibli par des années passées à lutter pour sa survie et surtout, on pouvait clairement voir une énorme tumeur sous son abdomen.

Une vidéo Instagram racontant son sauvetage et relayée par Parade Pets montrait d'abord que Niall Harbison et les membres de Happy Doggo avaient eu du mal à gagner la confiance du chien, qui préférait se cacher et montrait les crocs tant il était désespéré. Ils avaient essayé de lui passer une laisse autour du cou, mais il se débattait et avait fini par s'échapper. Ils ont toutefois réussi à le rattraper et le mettre en sécurité. « Nous allons t'aider », lui a alors dit son bienfaiteur. Il a tenu sa promesse.



Atlas a été emmené à la clinique vétérinaire de l'association, où la masse a été examinée et analysée. Le seul moyen de sauver le chien consistait à l'opérer. L'intervention s'annonçait néanmoins risquée.

Opéré avec succès, Atlas rejoint la maison de retraite

Niall Harbison est resté aux côtés d'Atlas avant l'opération pour le rassurer. Fort heureusement, cette dernière s'est bien passée. Il est revenu auprès de lui après l'intervention pour lui apporter du réconfort.

Sa convalescence terminée, Atlas a retrouvé toute son énergie et toute sa joie de vivre. Il court désormais aux côtés de ses congénères et joue avec eux. Il a également rejoint le Golden Ticket Retirement Village et y coule désormais des jours heureux.



