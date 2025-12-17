Un Bouvier Bernois sauve sa soeur de coeur d'une attaque de coyote, elle le protège à son tour un an plus tard

L’amour qui lie un chien à son maître est tout à fait spécial, mais celui qui le lie à l’un de ses congénères l’est tout autant. L’histoire de Beaker et Bunsen en est un magnifique exemple. Quand Beaker a été sauvée par son grand frère, elle n’a pas hésité à lui montrer sa reconnaissance un an plus tard.

Certains maîtres ont la chance d’être les témoins privilégiés de l’amitié entre leurs animaux. C’est le cas des propriétaires de Beaker, une adorable femelle Golden Retriever, et de Bunsen, un solide Bouvier Bernois. Dans une vidéo Instagram relayée par DogTime, ils ont ainsi tenu à partager avec les internautes la relation unique qui lie les 2 toutous.

Un passé bouleversant

La vidéo débute sur Beaker, « souriante » et fière, le museau couvert de terre, avant que la caméra ne glisse vers son grand frère Bunsen.

© @bunsenberner.bmd / Instagram

Si une complicité évidente semble exister entre les 2 chiens, les spectateurs ne savent pas encore à quel point ces deux-là ont toujours été présents l'un pour l'autre. C’est le texte défilant à l’écran qui révèle une histoire fraternelle particulièrement touchante entre les 2 boules de poils.

© @bunsenberner.bmd / Instagram

« Quand notre Golden était chiot, un coyote l’a attaquée. », peut-on lire. « Il n’a pas vu son grand frère. Il l’a sauvée. » On comprend soudain que Bunsen n’est pas seulement un grand frère protecteur veillant sur sa petite sœur, il lui a littéralement sauvé la vie !

© Bunsen Berner / Facebook

Quand les rôles s’inversent…

Beaker n’a jamais oublié cette scène et lorsque son aîné a eu besoin d’elle, elle a évidemment répondu présente. Dans la suite de la vidéo, on découvre ainsi des images de Bunsen portant une collerette après une opération.

© @bunsenberner.bmd / Instagram

Encore ensommeillé, le gentil géant est allongé, tandis que sa sœur est tout près de lui, à portée de patte. Elle veille instinctivement sur son frère et lui apporte tout le réconfort possible. « Un an plus tard, lorsqu'il a dû être opéré… c'était à son tour de le protéger. », précise la vidéo. Un lien indéfectible qui a émeut de nombreux internautes.

A lire aussi : Même à la retraite, ce chien de thérapie continue de veiller sur sa maîtresse comme s’il était toujours en mission (vidéo)

La section commentaires regorge d’ailleurs de messages attendris par cette belle relation. Comme le souligne l’un d’entre eux : « Amour fraternel, le sang n'a pas d'importance ».