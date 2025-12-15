Touché par la gentillesse d’une chienne errante, un couple se démène pour lui offrir enfin une vie confortable (vidéo)

Même si elle a commencé sa vie de la mauvaise patte, Jalebi incarne aujourd’hui une histoire de chance incroyable. Après avoir connu une difficile vie d’errance en Inde, la chienne a conquis le cœur d’un couple avec qui elle partage désormais une vie de luxe en Australie. La boule de poils a même sa propre chambre désormais !

Promenades au bord de l’eau, câlins dans le canapé, contemplation de la magnifique skyline de Melbourne (Australie), découvertes de nouveaux restaurants… Jalebi a vraiment une vie de rêve ! Pourtant, avant sa rencontre avec Alicia et Arun, un couple de Néo-Zélandais installés en Australie, son quotidien ressemblait davantage à un enfer.

Un long voyage vers le bonheur

Tout a commencé lorsqu’Alicia s’est rendue dans la ville animée en Patiala en Inde pour y former des sage-femmes. Un matin, Jalebi est apparue devant sa porte. Quelques caresses et un peu de nourriture plus tard, elle était devenue sa meilleure amie. Au moment de retourner dans son pays, Alicia était déterminée à offrir un foyer permanent à cette gentille chienne errante qui ne connaissait que la rue, les ordures et la chaleur étouffante.

© @itsjalebibaby / Instagram

Avec son compagnon Arun, elle s’est alors lancée dans une mission complexe pour amener Jalebi en Australie. En raison des règles strictes d’importation d’animaux dans ce pays, le voyage de la chienne a d’abord nécessité un transit par un pays agréé : Jalebi est ainsi restée 8 mois en famille d’accueil en France avant de poursuivre son trajet, vers la Nouvelle-Zélande, puis l’Australie. Après une longue attente, la chienne a finalement retrouvé sa nouvelle famille en juin 2024.

Une chambre pour elle toute seule !

Aujourd'hui, le compte Instagram de la chienne témoigne de sa nouvelle vie avec Arun et Alicia. Une vidéo attendrissante relayée par DogTime montre notamment Jalebi, visiblement ravie de sa chambre douillette dans sa maison de Melbourne.

« Apparemment, 2 lits, un canapé et un lit d’appoint ne suffisent pas. », écrit son maître avec humour en légende « Jalebi a besoin de son propre nuage de coussins. »

Dans cette vidéo réconfortante, on voit en effet l’adorable chienne se blottissant contre des oreillers moelleux. Aucun doute : elle adore avoir sa propre chambre ! Loin des rues de Patiala, Jalebi vit désormais une vie paisible et confortable dans un foyer aimant.

© @itsjalebibaby / Instagram

Un dénouement qui a beaucoup touché les internautes. « Elle rayonne. », a commenté l’un d’entre eux. « C'est une reine. », a ajouté un autre. « Tous les chiens de cette terre méritent un tel amour. », a conclu un troisième. Tout est dit.