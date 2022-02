Une étude révèle que les chiens ressentent aussi le deuil après la perte d'un congénère !

Photo d'illustration

Les chiens sont aussi en deuil lorsqu’ils perdent un congénère. Une étude réalisée en Italie et publiée cette semaine le confirme.

« Les chiens domestiques (Canis familiaris) pleurent la perte d'un congénère ». L’intitulé ne laisse aucune place au doute et vient confirmer ce que la plupart des amoureux des canidés observaient déjà, s’ils avaient vécu cette expérience douloureuse qu’est la perte de l’un d’eux. L’étude a été publiée hier, jeudi 24 février, dans la revue Scientific Reports, comme le rapportait Sciences et Avenir.

Des travaux menés par Stefania Uccheddu (clinique vétérinaire et laboratoire San Marco, Padoue), Lucia Ronconi (Département de philosophie, sociologie, éducation et psychologie appliquée à l’université de Padoue) et Mariangela Albertini (Département de médecine vétérinaire à l’université de Milan). Ils ont, par ailleurs, bénéficié de la contribution de spécialistes de renommée, dont le professeur Stanley Coren, mondialement connu pour ses nombreuses recherches autour de l’intelligence du chien.

Revenons-en donc au principal enseignement que l’on tire de cette étude, à savoir que les chiens ressentent, eux aussi, de la peine en cas de décès d’un congénère dont ils étaient proches.

Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs se sont entretenus avec plus de 420 propriétaires canins italiens, qui avaient au moins 2 chiens et dont l’un d’eux n’est plus de ce monde. Des maîtres qui ont rapporté avoir relevé, chez leurs compagnons à 4 pattes ayant perdu leurs semblables, un changement comportemental négatif dans 86% des cas.

Les 2 tiers (67%) de ces chiens endeuillés réclamaient davantage d’attention après la mort de leur congénère. Pour plus de la moitié d’entre eux (57%), ils avaient moins envie de jouer. Près d’un quadrupède sur 2 (46%) se montrait globalement moins actif. Perte d’appétit, posture plus craintive, sommeil prolongé, aboiements et pleurs plus fréquents font aussi partie des manifestations évoquées par les propriétaires. Chez un chien sur 4, elles ont même été constatées pendant plus de 6 mois.

Le deuil du maître influe aussi sur celui du chien

Stefania Uccheddu et les autres chercheurs ont également pu comprendre que l’intensité de ces signes de deuil était davantage influencée par le type de rapport qu’entretenaient le chien vivant et celui décédé, que par le temps qu’ils avaient pu vivre ensemble. En d’autres termes, plus ils étaient proches, plus les comportements apparentés au chagrin lié à la perte de l’être cher étaient marqués.

A lire aussi : Un homme conduit pendant 3 heures pour éviter l'euthanasie au chien de son défunt grand-père (vidéo)

Les auteurs de l’étude se sont aussi rendu compte que le deuil ressenti et manifesté par le maître avait un impact sur celui de son chien après la disparition d’un autre animal.

Pour les scientifiques, de telles informations sont de nature à aider à mieux comprendre les comportements des chiens et des animaux en général, afin d’apporter la meilleure réponse possible à leurs besoins, souligne Sciences et Avenir.