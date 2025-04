Bisous et tendres regards, ce Caniche protège sa petite sœur humaine comme un grand frère exemplaire (vidéo)

L’entente entre Hugo, le Caniche, et sa petite sœur, a été immédiate. Fasciné par le bébé dès son retour de la maternité, il ne pouvait pas s’empêcher de la regarder. Dès qu’il en a eu l’occasion, l’adorable chien a couvert sa protégée de bisous et cette dernière l’a totalement accepté. Depuis, le duo ne passe pas une journée sans s’adresser des marques de tendresse.

Tout le monde n’accepte pas les bébés comme l’a fait Hugo. Certains sont en effet plus réticent à l’idée qu’un petit être humain vienne perturber leur quotidien et leurs petites habitudes avec leurs propriétaires. Hugo, le Caniche Toy, a parfaitement pris la chose et a perçu l’arrivée de sa petite sœur comme l’opportunité de se faire une nouvelle amie. La magie a opéré entre les deux, sous le regard de parents ravis du déroulement des événements.

Hugo : une vraie boule de bonne humeur

Hugo, aussi connu en tant que « @hugotoypoodle » sur TikTok, a une petite notoriété. Ses propriétaires publient régulièrement des vidéos montrant l’adorable bouille de leur compagnon. Le chien est totalement intégré dans la famille depuis son arrivée. Cela aurait pu changer à l’arrivée du bébé, mais la complicité n’a fait qu’augmenter.

Hugo semble avoir compris que ses propriétaires lui confiaient une mission, et il a souhaité y répondre de la meilleure façon possible.

Une spontanéité qui fait fondre les cœurs

Les nombreuses vidéos montrant Hugo aux côtés de sa petite sœur attestent de toute la tendresse qui existe entre les deux. Une vidéo en particulier, relayée par Parade Pets, attire notre attention. Les images montrent le Caniche couvrir sa petite sœur de bisous. Cette dernière a visiblement l’habitude et apprécie la tendresse de son compagnon. Les bisous sur le visage attestent bien d’un réel lien de confiance.

Les internautes ont réagi en commentaires en ajoutant : « Trop mignons ces petits anges, amis pour la vie », ou encore « Cette vidéo est juste parfaite ».

Des preuves d’amour quotidiennes

La vidéo précédente n’est pas la seule ayant bouleversé le cœur des internautes. Une autre, parmi la collection de souvenirs présentée sur TikTok, est tout aussi attendrissante. Elle montre la petite fille dans son parc, et Hugo, de l’autre côté de la barrière, la regardant avec amour alors qu’il aimerait pouvoir la rejoindre.

Les internautes ont hâte de voir la suite de cette complicité déjà bien en place, qui laisse présager de très beaux moments.