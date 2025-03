Au refuge depuis 7 ans, cette chienne abandonnée entrevoit enfin le bout du tunnel

7 ans, 83 mois et des heures incalculables, c’est le temps qu’a passé Baby au refuge. La chienne a patienté toutes ces années dans l’espoir de changer de vie. Personne ne semblait vouloir lui laisser sa chance jusqu’à ce que des anges gardiens frappent à sa porte.

L’histoire de Baby est tristement celle de nombreux chiens abandonnés. La pauvre a été retrouvée enchaînée dans le comté de Mahoning (Ohio, États-Unis). Elle a été repérée par les services animaliers locaux avant d’être envoyée au refuge Animal Charity of Ohio.

Lake Humane Society / Facebook

Des semaines interminables

À l’époque, personne ne pouvait imaginer qu’elle passerait la majorité de sa vie sur place, et pourtant. Quand la chienne, âgée de 2 ans à l’époque, a été placée à l’adoption, elle n’a pas suscité l’intérêt des adoptants. Pourtant, Baby avait de nombreuses qualités et avait simplement besoin de trouver une famille aimante capable de la comprendre : « Cette adorable fille de 8 ans adore les câlins, les promenades en voiture et les jouets en peluche », témoignait un porte-parole du refuge Lake Humane Society.

Le personnel de cet établissement a entendu parler de Baby et, touché par son histoire, a proposé de la transférer dans ses locaux afin qu’elle ait plus de chance de se faire adopter. Le refuge est en effet plus grand et de nouvelles personnes pouvaient découvrir la chienne. Baby a donc posé les pattes dans son tout nouveau chenil en début d’année et tout le monde a repris espoir.

Lake Humane Society / Facebook

Le bout du tunnel

Grâce à ce transfert, Baby a pu goûter à la vie de famille au sein d’une maison d’accueil. Puis, les choses se sont enchaînées. Une famille a fait la rencontre de la boule de poils et a décidé de lui offrir sa chance au début du mois de février. 7 ans après avoir été abandonnée, Baby a enfin rejoint sa maison pour la vie : « Nous souhaitons bonne chance à Bébé et sommes impatients de la voir s'épanouir dans un foyer ! », écrivaient les membres de son refuge.

Lesquels ont profité de ce récit pour rappeler l’importance d’offrir une seconde chance aux animaux des refuges.