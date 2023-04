Une chienne terrifiée rend son sauvetage difficile en aboyant de toutes ses forces pour repousser ses bienfaiteurs (vidéo)

Roaring River, une chienne de 7 mois, n’a pas été habituée au contact avec les êtres humains. Quand certains d’entre eux sont venus la sauver, elle a décidé de montrer les crocs et de refuser leur aide. Ses bienfaiteurs, eux, n’ont jamais perdu espoir de gagner sa confiance.

Il y a quelques jours, les bénévoles de la Stray Rescue of St Louis (États-Unis) ont sauvé un groupe de 19 animaux qui manquaient cruellement de soins. Parmi eux, il y avait la jeune Roaring River : une chienne de 7 mois terrifiée par les êtres humains.

Une capture difficile

Elle était la plus timide du groupe, et ne cessait d’aboyer pour repousser ses bienfaiteurs. « Elle était plutôt sauvage. Elle n’avait manifestement pas été familiarisée au contact avec les humains », explique Donna Lochmann, responsable du refuge, à The Dodo.

Les bénévoles ne savaient pas grand-chose du passé de ces animaux, hormis qu’ils n’avaient pas pour habitude d’être en leur compagnie. Cela les avait rendus craintifs à leur égard - et Roaring River ne dérogeait pas à la règle.

Stray Rescue of St Louis / Facebook

Les équipes du refuge n’ont pas abandonné leur mission pour autant. Roaring River, terrifiée, avait même mordu les mains de Kiara, bénévole, mais a réussi à se calmer. C’est finalement Donna qui a su prendre la chienne dans ses bras, avant de la transporter jusqu’à sa voiture.

Des craintes persistantes

Roaring River et ses congénères sont ensuite arrivés au refuge, où ils ont été examinés par des vétérinaires. Chaque chien a reçu l’amour qu’il avait toujours mérité et le traitement dont il avait besoin, et a rapidement commencé à s’épanouir.

Pour Roaring River, cela a pris un peu plus de temps. « Nous l’avons portée dans la cour les premières fois, pour qu’elle s’habitue à être tenue en laisse et à marcher, mais même à ce moment-là, c’était difficile », se souvient Donna.

Stray Rescue of St Louis / Facebook

La chienne avait juste besoin d’être entourée de personnes aimantes et patientes, et par chance, elle les avait enfin trouvées. Grâce à elles, Roaring River a appris à sortir de sa coquille. Aujourd’hui, elle est « totalement différente » : elle « court et joue avec les autres chiens ».

Un tout nouveau départ

Aujourd’hui, Roaring River croque enfin la vie à pleines dents ! Elle profite de la compagnie de ses congénères au refuge, mais il se pourrait qu’elle les quitte plus tôt que prévu…

En effet, « une famille souhaite l’adopter », explique Donna. « Ils y vont doucement et viennent la rencontrer. Ils la laissent s’habituer à eux, ce qui est une façon intelligente de procéder. Ils semblent très patients et très compréhensifs à l’égard de sa situation. »

Les bénévoles en sont sûrs : pour Roaring River, le bonheur est à portée de main. « C’est une fille si gentille. C’est enfin son tour », conclut Donna.