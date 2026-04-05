Après avoir été abandonné 3 mois seul dans une maison, ce chien épileptique découvre enfin la chaleur d’un foyer (vidéo)

Reis, un chien âgé de 9 ans, a été abandonné, après une séparation dans la maison familiale située dans le département 77. Durant 3 mois, il y a vécu seul, mais l’association ADAM a eu vent de son histoire et a tout mis en œuvre pour trouver un foyer stable pour ce toutou épileptique. Après plusieurs appels à l’aide sur les réseaux sociaux, une jeune femme, prénommée Vanessa, a décidé de lui offrir une maison et son amour.

Sur Facebook, les appels à l’aide pour une adoption ou un accueil ont été multipliés, depuis le 31 janvier, par les membres de l’association ADAM (Association des Animaux Maltraités), afin de trouver un foyer chaleureux et aimant pour Reis, un chien de 9 ans. Celui-ci avait été abandonné dans la maison familiale après la séparation de ses maîtres.

« À 9 ans, cette vie est une immense souffrance. »

Identifiant la situation comme une urgence absolue, l’association ADAM a décidé de lui venir en aide, bien qu’il fût nourri tous les jours. Il était seul, dormait dans la cuisine et ne méritait pas cette vie de souffrance. « Nous lui avons commandé un nouveau dodo, de la mastication et du matériel de balade pour améliorer son quotidien… mais ce qu’il lui faut vraiment, c’est une famille », précisait l’une des publications Facebook de l’association.

« Regardez Reis. Dans ses yeux, il y a l’attente et surtout, l’espoir. »

Le post donnait également quelques informations sur son état de santé et son caractère après avoir été évalué par Élodie , une éducatrice canine, partenaire d’ADAM. « Reis s’est révélé profondément gentil, amical et très à l’écoute. [...] Épilepsie idiopathique très légère (1 crise tous les 6 mois depuis 3 ans), aucun traitement nécessaire à ce stade. Gastrite corrigée par nouvelle alimentation. Petits kystes bénins à surveiller (écho dans 3–6 mois). Reis est en forme » soulignait la publication du 9 février.

« Des milliers de vues, des milliers de partages… et toujours aucune famille pour lui. »

Pourtant, malgré les efforts des bénévoles et la visibilité des différents appels à l’aide , les partages et les messages de soutien, personne ne se manifestait pour offrir à Reis le foyer dont il avait besoin. Jusqu’au 23 mars dernier, où ADAM a annoncé la bonne nouvelle. Vanessa, une jeune femme belge avait choisi de lui offrir un foyer.

« C'est ce temps que nous avons pris pour Reis. »

Dans une publication émouvante, les bénévoles racontaient la fin heureuse de Reis. « Le temps. Celui qui est nécessaire de prendre pour le bon placement d'un animal. Celui qui forge une confiance mutuelle, celui qui tisse du lien, qui crée des souvenirs et qui construit ces premiers instants si importants avant une adoption définitive. » Le post précisait aussi que Vanessa n’avait pas hésité à faire des « allers-retours entre la France et la Belgique, à prendre une location sur place » pour créer un lien avec son nouveau compagnon de vie. À travers un témoignage simple, mais touchant, l’association remerciait les personnes qui avaient pris du temps pour l’offrir à Reis, notamment Élodie, l’éducatrice canine, Sandrine, la référente au sein de l’association, qui lui avait tenu compagnie dans la maison vide, et tous les internautes qui avaient partagé son histoire.

Association des Animaux Maltraités / Facebook

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