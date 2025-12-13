Ce chien devient euphorique lorsqu’il sait qu’il va pouvoir aller profiter des premières chutes de neige (vidéo)

Cette vidéo qui montre un chien qui s’apprête à profiter de la neige, puis en profite intensément, a énormément plu aux internautes. Elle montre un Golden Retriever qui ne peut pas refreiner son envie d’aller s’amuser parmi les flocons.

« C’est la première chute de neige et votre chien a une crise d’euphorie » était le texte qui accompagnait la vidéo relayée par Dogtime. Les images qui suivent nous prouvent que l’arrivée de la neige est un événement marquant pour le Golden Retriever qui monte en excitation à mesure qu’il se rapproche de son activité préférée.

Quand l’excitation monte

Ce Golden Retriever nommé Charlie a une saison préférée est c’est évidemment l’hiver. Dès que sa maîtresse lui annonce qu’une promenade dans la neige se profile, il ne peut contenir sa joie. Alors que la sortie s’organise, Charlie est bien équipé de son manteau matelassé et est prêt à partir. Sa maîtresse lui met sa laisse et les voilà partis vers l’ascenseur.

Dans l’ascenseur, Charlie s’agite et ne peut pas rester assis. Il saute et maintient sa tête en l’air comme s’il regardait les étages défiler, le rapprochant un peu plus de son but final.

@laurencodieandcharlie / Instagram

Le paradis sur Terre

Charlie passe les 2 portes de son immeuble et peut enfin contempler son paysage préféré. Ce qui est surprenant est que le plaisir ultime du chien n’est pas de courir dans la neige, mais de s’y enfouir. Il enfonce d’abord son corps, puis sa tête et c’est comme s’il faisait la sieste dans ce paysage immaculé. La vidéo se termine sur ce chien qui « refuse de bouger ». On apprend plus tard que le Charlie est posté là depuis 6 minutes. Décidément, un jour de neige est un moment qui se savoure selon lui.

@laurencodieandcharlie / Instagram

Un passionné qui cumule les likes

La vidéo publiée sur le compte Instagram @laurencodyandcharlie a suscité l’émotion chez les internautes qui sont admiratifs de cette passion aussi prégnante. Depuis la publication, les likes s’accumulent sous la vidéo, de même que les commentaires.

Sur ce même compte, nous apprenons que le chien réside avec sa maîtresse à Montréal. Les jours de neige sont donc plutôt réguliers lors de la saison hivernale et le chien peut s’adonner à sa passion durant une grande partie de l’année.

Charlie nous rappelle que dans les régions enneigées, en particulier lorsque les températures sont négatives sur le long terme, il est nécessaire d’être équipé comme il se doit. Manteau et chaussures sont à envisager pour nos toutous des zones continentales.