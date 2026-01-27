"Heureuse de voir les gens qui l'aiment", la chienne découverte enceinte et étranglée par un fil métallique a accouché

Recueillie dans un état alarmant, Maude se battait alors pour sa survie (et pas que la sienne) sous l’œil attentif de ses sauveurs. Quelques jours plus tard, les nouvelles à son sujet ravivent l’espoir, offrant un tournant aussi inattendu que touchant.

Maude, la chienne découverte enceinte et la tête enflée dans le comté de New Kent en Virginie (Etats-Unis), a mis bas une semaine après son sauvetage, rapportait WRIC .

Le cas de l’animal avait suscité choc et émoi au sein de la communauté locale. Nous vous en parlions dans un précédent article. La chienne souffrait terriblement à cause d’un fil de fer serré autour de son cou et qui s’est avéré être un piège un coyote.



New Kent Sheriff's Office Animal Protection / Facebook

Depuis sa prise en charge, l’unité de protection animale du bureau du shérif du comté de New Kent donne régulièrement des nouvelles de Maude sur son compte Facebook.

On apprenait ainsi il y a peu que son état de santé était jugé sérieux et qu’elle recevait tous les soins et l’attention dont elle avait besoin en clinique vétérinaire. Elle s’était ainsi vu administrer des perfusions, des antibiotiques et des antidouleurs notamment. “Elle est heureuse de voir les gens qui l'aiment", assuraient toutefois ses bienfaiteurs le 22 janvier.

La dernière mise à jour fournie par l’unité de protection animale du bureau du shérif de New Kent est porteuse de bonnes nouvelles. Celui-ci a, en effet, annoncé le lundi 26 janvier que Maude venait d’accoucher. Elle a donné naissance à un seul et unique chiot.

“Elle se débrouille très bien en tant que maman”

“Nous l'avons fait examiner par un vétérinaire local pour voir si nous devons attendre d'autres chiots, et il s'avère qu'elle est la mère d'un enfant unique gâté, peut-on lire dans la nouvelle publication. Jusqu'à présent, elle se débrouille très bien en tant que maman.”

L’auteur du post précise que le bébé et sa génitrice se portent bien. Les vétérinaires suivent l’évolution de leur santé de très près. Maude et son chiot pourront être proposés à l’adoption lorsque l’état de la première le permettra - elle sera très probablement stérilisée entretemps - et quand son petit aura atteint l’âge de 8 à 10 semaines.