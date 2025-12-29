  1. Woopets
  « Mes grands combats restent encore à gagner », Brigitte Bardot nous a quittés après une vie entière dédiée à la cause animale

« Mes grands combats restent encore à gagner », Brigitte Bardot nous a quittés après une vie entière dédiée à la cause animale


Le monde de la protection animale est en deuil. Brigitte Bardot s’est éteinte en laissant derrière elle bien plus qu’une légende du cinéma : le souvenir d’un engagement total et indéfectible en faveur des animaux.

L’annonce du décès de Brigitte Bardot, dimanche 28 décembre 2025, a bouleversé le monde du cinéma qui l’avait fait connaître, mais aussi celui de la cause animale. Icône du 7e art devenue militante infatigable, elle laisse un héritage immense dans la protection des animaux. Au-delà de sa carrière artistique, c’est surtout son engagement pour les chiens et toutes les espèces fragilisées qui a marqué les esprits. "Mes grands combats restent encore à gagner", confiait-elle lors d'un entretien accordé à Woopets. Ces mots en disent long sur son attachement à cette mission.

D’étoile du cinéma à voix puissante pour les animaux

Brigitte Bardot s’est fait connaître à l’échelle mondiale dans les années 1950 grâce à des rôles marquants, notamment dans “Et Dieu… créa la femme”, qui a fait d’elle une figure emblématique de la libération féminine et du cinéma français.

Sa carrière, jalonnée de plus de 40 films, l’a propulsée au rang de star internationale. Pourtant, à l’aube des années 1970, au sommet de sa notoriété, elle a pris une décision radicale : abandonner le cinéma pour se consacrer entièrement à la protection des animaux. Une vocation qui allait définir le reste de sa vie.

Fondation Brigitte Bardot : sauvetages, campagnes et actions juridiques

Brigitte Bardot n’était pas seulement une militante de la cause animale dans l’abstrait ; elle vivait entourée d’animaux, et les chiens tenaient une place particulière dans son cœur. Fripouille, décédé en 2023, était l'un d'eux. Sa propriété de La Madrague à Saint-Tropez (83) a longtemps été un refuge pour des dizaines de chiens secourus, souvent issus de situations difficiles. Fidèle à leurs côtés, elle s’est battue contre l’abandon, les mauvais traitements et toutes les formes de cruauté. Ses innombrables combats, menés notamment contre les corridas, la chasse à la baleine ou les élevages intensifs, ont fait de sa voix une force incontournable dans le paysage associatif.

C’est en 1986 qu’elle a créé la Fondation Brigitte Bardot, devenue l’une des organisations les plus actives en Europe pour la défense des animaux. Grâce à cette structure, elle a pu coordonner des sauvetages, des campagnes de sensibilisation et des actions juridiques visant à changer les lois et les mentalités autour du bien-être animal.

Un héritage durable pour les générations futures

Au fil des années, Brigitte Bardot a su transmettre sa passion et son combat bien au-delà de la France. Sa lutte pour les droits des animaux a inspiré des milliers de bénévoles et d’actions concrètes, notamment en faveur des chiens errants ou maltraités.

La disparition de Brigitte Bardot laisse un grand vide, mais aussi un héritage incomparable, celui d’une dame qui a mis sa célébrité au service de ceux qui n’ont pas de voix.

La Fondation Brigitte Bardot tient à saluer la mémoire d’une femme exceptionnelle qui a tout donné et tout abandonné pour un monde plus respectueux des animaux, peut-on lire sur la page Facebook de l’association. Son héritage demeure vivant à travers les actions et les combats que la Fondation poursuit avec la même passion et la même fidélité à ses idéaux.

  • Photo Béatrice GUILLAUME

    Béatrice GUILLAUME a écrit : Auj.

    Elle restera à jamais dans mon cœur, pour sa bonté et la cause Animale.
    RIP BB

      Répondre   Signaler

  • Invité

    Invité a écrit : 3 h

    Une très grande dame acquise à la cause animale, Merci Madame BARDOT.

      Répondre   Signaler

  • Photo Michèle PETER

    Michèle PETER a écrit : 2 h

    J'adresse tout mon respect pour cette grande dame de la cause animale. C'était une Sainte pour les animaux et je suis très triste de sa disparition. Je reste certaine au fond de mon coeur que son âme a retrouvé tous les animaux chers à son coeur et je sais que sur la Terre d'autres nobles coeurs vont continuer sa lutte contre l'enfer infligé à de pauvres créatures innocentes par, hélas, notre espèce. C'est un combat qui semble n'avoir aucune fin, mais avec des personnes comme Brigitte les mentalités évoluent peu à peu. Reposez en paix Chère Brigitte !!!

      Répondre   Signaler

