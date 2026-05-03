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Une femme en vacances rencontre un chiot apeuré dans les rues de Bali et l’accueille chez elle 5 mois plus tard (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Cette touriste originaire de République Tchèque a fait la connaissance d’une chienne cachée parmi les arbustes et a dû attendre 5 mois avant de pouvoir assurer son transfert en avion. Aujourd’hui réuni, le duo a suscité l’émotion chez les internautes.

Illustration : "Une femme en vacances rencontre un chiot apeuré dans les rues de Bali et l’accueille chez elle 5 mois plus tard (vidéo)"
© @viktariass / TikTok

La touriste a filmé la scène et se souvient encore de cette jeune chienne qui se trouvait là-bas, à Bali (Indonésie), parmi les feuillages. Elle lui est venue en aide tout de suite, et a aussi pris le soin de vérifier qu’il n’y avait aucune maman en quête de son petit aux alentours.

Illustration de l'article : Une femme en vacances rencontre un chiot apeuré dans les rues de Bali et l’accueille chez elle 5 mois plus tard (vidéo)

@viktariass / TikTok

Une rencontre mémorable

La petite chienne a très rapidement reçu le nom de Mimi, explique Newsweek. La jeune femme l’a emmenée chez le vétérinaire, puis a décidé de veiller sur elle durant la suite du séjour. Le voyage de la touriste prenait fin une semaine plus tard, ce qui l’a obligée à trouver une solution au plus vite pour la chienne.

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Sa décision était prise, elle souhaitait adopter Mimi. Pour assurer la suite des démarches, elle a confié la chienne a un organisme.

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@viktariass / TikTok

5 mois à attendre

Rentrée en République Tchèque, la jeune femme a tout fait pour accélérer les démarches d’adoption de la chienne de Bali. Elle a reçu des nouvelles de cette dernière, dont l’évolution était très encourageante.

La jeune femme a aussi appris que les chiens de rue de Bali ont été touchés il y a quelques années par une grande épidémie de rage, qui a réduit grandement leur nombre, passant de 800 000 à 160 000 environ.

A lire aussi : « Je suis époustouflé par votre générosité », le personnel d’un refuge qui pensait devoir fermer retrouve l'espoir grâce à un bel élan de solidarité

@viktariass From Bali to Prague… she finally made it home ?????? After 5 and a half long months… and €6,000 later ?? we’re finally together again ?????? #dogrescue #puppyrescue #rescuedog #fyp #bali ? original sound - welcome

La fin d’un parcours et le début d’une nouvelle vie

À la fin de la vidéo publiée sur TikTok par l’adoptante, on comprend que son vœu a été exaucé et qu’elle a pu rentrer chez elle avec sa chienne. Il aura fallu attendre 5 mois, puis effectuer un nouveau voyage en avion pour atteindre ce bel objectif de vie.

Adopter à l’étranger : quelles sont les règles à respecter ?

Adopter à l’étranger est un processus long qui répond à des règlementations en vigueur. Pour adopter à l’étranger, l’idéal est de se rapprocher d’associations qui ont l’habitude de transferts et respectent le processus. Garder en tête :

  • La nécessité d’un puce électronique qui détermine l’entrée sur le territoire français
  • L’obligation du vaccin contre la rage ainsi qu’un bilan sanguin
  • Le besoin d’avoir un passeport ou un certificat sanitaire
  • L’importance de rester vigilant face aux arnaques

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