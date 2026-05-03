Une femme en vacances rencontre un chiot apeuré dans les rues de Bali et l’accueille chez elle 5 mois plus tard (vidéo)
Cette touriste originaire de République Tchèque a fait la connaissance d’une chienne cachée parmi les arbustes et a dû attendre 5 mois avant de pouvoir assurer son transfert en avion. Aujourd’hui réuni, le duo a suscité l’émotion chez les internautes.
La touriste a filmé la scène et se souvient encore de cette jeune chienne qui se trouvait là-bas, à Bali (Indonésie), parmi les feuillages. Elle lui est venue en aide tout de suite, et a aussi pris le soin de vérifier qu’il n’y avait aucune maman en quête de son petit aux alentours.
Une rencontre mémorable
La petite chienne a très rapidement reçu le nom de Mimi, explique Newsweek. La jeune femme l’a emmenée chez le vétérinaire, puis a décidé de veiller sur elle durant la suite du séjour. Le voyage de la touriste prenait fin une semaine plus tard, ce qui l’a obligée à trouver une solution au plus vite pour la chienne.
Sa décision était prise, elle souhaitait adopter Mimi. Pour assurer la suite des démarches, elle a confié la chienne a un organisme.
5 mois à attendre
Rentrée en République Tchèque, la jeune femme a tout fait pour accélérer les démarches d’adoption de la chienne de Bali. Elle a reçu des nouvelles de cette dernière, dont l’évolution était très encourageante.
La jeune femme a aussi appris que les chiens de rue de Bali ont été touchés il y a quelques années par une grande épidémie de rage, qui a réduit grandement leur nombre, passant de 800 000 à 160 000 environ.
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@viktariass From Bali to Prague… she finally made it home ?????? After 5 and a half long months… and €6,000 later ?? we’re finally together again ?????? #dogrescue #puppyrescue #rescuedog #fyp #bali ? original sound - welcome
La fin d’un parcours et le début d’une nouvelle vie
À la fin de la vidéo publiée sur TikTok par l’adoptante, on comprend que son vœu a été exaucé et qu’elle a pu rentrer chez elle avec sa chienne. Il aura fallu attendre 5 mois, puis effectuer un nouveau voyage en avion pour atteindre ce bel objectif de vie.
Adopter à l’étranger : quelles sont les règles à respecter ?
Adopter à l’étranger est un processus long qui répond à des règlementations en vigueur. Pour adopter à l’étranger, l’idéal est de se rapprocher d’associations qui ont l’habitude de transferts et respectent le processus. Garder en tête :
- La nécessité d’un puce électronique qui détermine l’entrée sur le territoire français
- L’obligation du vaccin contre la rage ainsi qu’un bilan sanguin
- Le besoin d’avoir un passeport ou un certificat sanitaire
- L’importance de rester vigilant face aux arnaques
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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