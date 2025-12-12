Ce refuge se vide pour la première fois de son existence et doit même "emprunter" 3 chiens pour la parade de Noël

Le refuge de Mount Juliet (Tennessee) peut se réjouir : tous ses pensionnaires ont été adoptés ! Pour ne pas participer à la parade de Noël de la ville sans chien, il a fait appel à quelques compagnons à fourrure d’un autre établissement.

Le refuge du service de contrôle animalier de la ville de Mount Juliet, dans le Tennessee (Etats-Unis), sonne creux, et c’est tout sauf une mauvaise nouvelle. La structure d’accueil s’en est réjouie dans un post Facebook partagé le jeudi 11 décembre, annonçant que tous les pensionnaires ont trouvé des familles aimantes pour la vie, rapportait WSMV .

Depuis sa création, ce refuge n’avait jamais vu ses boxes complètement vides jusqu’à cette semaine. “C’est vraiment le plus beau cadeau que nous pouvions espérer”, peut-on dans la publication, qui évoque ensuite le “petit (mais merveilleux) problème” que cette situation inédite a posé : le Mt. Juliet Animal Care and Control n’avait plus de chien à faire défiler lors de la parade de Noël qui aura lieu bientôt dans la ville.

Une solution a toutefois vite été trouvée, puisque le refuge est allé “piocher” dans un autre établissement, celui du comté de Wilson. 3 des canidés qui vivent dans ce dernier ont ainsi été choisis : Little Ann, Teddie et Opie. Cela leur permettra d’avoir davantage de visibilité auprès de la communauté locale et donc de voir leurs chances d’être adoptés augmenter considérablement.

“Prêtes à répandre toute la joie de Noël”

“Ces adorables créatures sont prêtes à parader, à remuer la queue et à répandre toute la joie de Noël sur Mt. Juliet Road”, celle-ci étant l’axe routier principal de la ville où l’évènement sera organisé.



MJ Animal Shelter Volunteer Organization / Facebook

“Si vous craquez pour l'un de ces adorables chiots lors du défilé (nous savons que vous le ferez !), veuillez contacter le service de contrôle des animaux du comté de Wilson pour en savoir plus sur l'adoption”, poursuit l’auteur du post Facebook.

La magie de Noël semble avoir opéré de manière précoce cette année pour les protégés du Mt. Juliet Animal Care and Control. Espérons qu’il en sera de même pour le trio qui prendra part à la parade aux côtés de ses bénévoles.