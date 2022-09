Une chienne sénior retourne au refuge et risque l'euthanasie, mais une vétérinaire en décide autrement

Netty est une croisée Pitbull de 15 ans, arrivée au refuge de la Pennsylvania SPCA, à Philadelphie en Pennsylvanie, en 2010. C’est là qu’elle avait été adoptée, mais 12 années plus tard, sa famille a décidé de l’y ramener, rapportait Bored Panda.

Ses maîtres ne voulaient plus la garder, car la chienne souffrait de problèmes de santé liés au vieillissement : incontinence, arthrite… Dès qu’ils l’ont vue, les vétérinaires du refuge ont compris que Netty était loin d’être « finie » ; elle avait, au contraire, beaucoup de joie de vivre encore, et d’amour à donner. Ils l’ont mise sous traitement et son état de santé s’est progressivement amélioré.



La Pennsylvania SPCA a ensuite lancé un appel sur les réseaux sociaux, espérant lui trouver une famille aimante pour lui permettre de vivre sereinement ses vieux jours. « Netty ne demande que très peu d'entretien et pourrait vivre avec des chiens, des chats et des enfants respectueux. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous aider à passer le mot sur cette belle âme pour la faire sortir du refuge et lui offrir un lit chaud et confortable ? », pouvait-on notamment lire dans cette publication.

Celle-ci a attiré l’attention d’Amy Kidd, vétérinaire établie à West Chester à une soixantaine de kilomètres de là. Un mois plus tôt, sa famille avait perdu Monty, chien de 12 ans décédé d’un cancer. Elle était à la recherche d’un autre canidé sénior à adopter, sachant qu’elle en comptait déjà 6 à la maison, âgés de 12 à 16 ans.

« La reine des abeilles »

« Notre plan est de ne prendre que des animaux de compagnie âgés ou qui ont des problèmes, ont besoin de médicaments et de soins supplémentaires », explique Amy Kidd. « Quand ils arrivent chez nous, c'est une sorte de fontaine de jouvence » pour eux. Alors que, initialement, leur espérance de vie n’est que de 1 ou 2 mois, ils y vivent finalement 3 ou 4 ans de plus.

Son fils et ses 2 filles se sont chargés d’aller chercher Netty au refuge, en compagnie de 2 de leurs chiens séniors pour voir si le courant passait. La rencontre a été un succès total.

A son arrivée, « elle a compris qu’elle était chez elle », raconte la vétérinaire. La famille parvient à gérer ses problèmes d’incontinence et d’arthrite grâce aux médicaments. La chienne a su se faire une place de choix au sein de sa nouvelle famille, si bien que sa maîtresse la compare à « la reine des abeilles ».