La photo d'une chienne de refuge totalement résignée dans son coin brise les coeurs des internautes et fait réagir une association

Même si elle avait connu un long séjour dans un refuge du New Jersey (Etats-Unis), Patience avait fini par voir le bout du tunnel. Du moins, c’est ce que tout le monde croyait. A l’été 2023, cette Pitbull pleine de vie et d’affection avait été adoptée.

Elle avait pourtant été retrouvée en novembre 2024 dans la rue, blessée et livrée à elle-même. Elle était revenue au refuge profondément marquée, tant moralement que physiquement. La chienne autrefois joueuse et sociable restait désormais dans son coin, recroquevillée, tournant le dos à la porte du box et au monde entier.



SNARR Northeast / Instagram

Désemparé, le personnel du refuge a posté sa photo sur les réseaux sociaux et raconté sa déchirante histoire. De nombreux internautes ont eu le cœur brisé. Une association basée dans l’Etat voisin de New York est passée à l’action ; il s’agit de SNARR Northeast (Special Needs Animal Rescue and Rehabilitation Northeast).

« Lorsqu'une bénévole de notre équipe l'a vue, elle a su qu'elle devait la sauver », explique Lauren F., membre de l’organisation, à The Dodo.

Quelques jours plus tard, SNARR Northeast a trouvé une famille d’accueil pour Patience. Le 22 décembre 2024 a été un grand jour pour la chienne, puisqu’elle a pu quitter le refuge pour de bon. Un moment particulièrement émouvant, filmé et partagé sur le compte Instagram de l’association. Voici la vidéo :

La Pitbull a compris que quelque chose de spécial était en train de lui arriver. Sa tristesse s’est tout d’un coup volatilisée. « Patience était si heureuse, dit Lauren F.. Elle est devenue une toute nouvelle chienne. Elle adore l'affection humaine, les câlins et est très reconnaissante d'être dans un foyer chaleureux et sûr. »



SNARR Northeast / Instagram

« La chienne la plus douce, joyeuse et reconnaissante qui soit »

Elle a eu la chance de passer les fêtes de fin d’année en famille. Elle continue de recevoir attention et amour de la part de sa mère d’accueil.

A lire aussi : Les usagers d'un bus, attendris par la présence d'une chienne endormie sous le siège du conducteur, la caressent à chaque arrêt (vidéo)



SNARR Northeast / Instagram

Pendant ce temps, l’équipe de SNARR Northeast et les vétérinaires tentent de comprendre la nature et la cause de ses lésions. Blessée à la colonne vertébrale et ayant perdu sa vision périphérique, Patience avait vraisemblablement été heurtée par un véhicule durant sa période d’errance. C’est, en tout cas, la piste qu’ils privilégient pour le moment. Elle sera bientôt vue par un neurologue animalier.

« Patience est la chienne la plus douce, joyeuse et reconnaissante qui soit », conclut Lauren F..