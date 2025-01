Ce Terre Neuve croyant son maître en danger sur la glace surmonte courageusement sa peur de glisser pour voler à son secours (vidéo)

Comme tout Terre Neuve qui se respecte, Albert ne craint ni l’eau, ni le froid. En revanche, ce chien n’est pas très à l’aise lorsqu’il doit évoluer sur la glace. Ce qui est tout à fait compréhensible, l’imposant canidé risquant de glisser et de perdre l’équilibre à tout moment. Une crainte qu’il n’a pas hésité à surmonter en croyant son humain en détresse, pour voler à son secours.

On ne vous apprend rien en vous disant que les chiens de Terre Neuve sont des nageurs de talent. Cette aisance qu’ils affichent dans l’eau est innée et fait des représentants de cette race des éléments de tout premier ordre pour les équipes de sauvetage du monde entier.

Leur épaisse fourrure leur permet également de résister aux basses températures et aux intempéries. Albert est justement un Terre Neuve et il possède toutes ces qualités. Agé de 2 ans et demi, il vit en Norvège avec sa propriétaire Sara Rolfsøn et le conjoint de cette dernière.



albertthenewfie / Instagram

On peut découvrir les aventures d’Albert et de sa famille grâce au compte Instagram qui est consacré au quadrupède, « @albertthenewfie », et suivi par 104 000 followers.

Il est à l’aise et se montre confiant dans toutes les situations, mais il a un petit peu plus de mal lorsqu’il s’agit pour lui de marcher sur la glace. Ce qui a rien d’étonnant, vu son imposante constitution qui ne facilite pas le maintien de l’équilibre sur une telle surface.

La loyauté plus forte que la peur

Néanmoins, le courage d’Albert et sa vocation à protéger ceux qu’il aime surpassent tout, y compris sa crainte de glisser. Le chien en a fait la démonstration récemment. Sa maîtresse a filmé la scène et posté la vidéo le 9 janvier 2025 sur Instagram. Une publication que relaie Parade Pets et que voici :

A lire aussi : Pour réconforter son Goldendoodle chez le vétérinaire, une jeune femme a trouvé une astuce pleine de tendresse (vidéo)

Son humain avait fait mine de tomber sur ce qui semble être un plan d’eau gelé. Le croyant en détresse, Albert n’a pas hésité à lui venir en aide malgré la précarité de ses appuis.

Le Terre Neuve a courageusement défié sa peur de la glace pour le rejoindre afin de s’enquérir de son état et de le prendre par le bras, comme pour l’aider à se relever. La loyauté canine dans sa plus pure expression…