Ses 9 chiots ont trouvé une famille avant elle, mais après 227 jours, cette chienne a enfin droit au bonheur (vidéo)

Initialement abandonnée dans un petit refuge du sud-ouest de la Virginie (États-Unis), Yuki a ensuite été recueillie par la Lost Dog and Cat Rescue Foundation (LDCRF) en septembre 2024. Une scène malheureusement habituelle pour l’association, si ce n’est que la chienne venait de mettre bas une portée de 9 chiots. Les petits ont donc logiquement été placés avec leur mère.

© ldcrf / Facebook

Après une période d’adaptation, afin de laisser le temps à la petite famille de décompresser, les chiots ont ensuite été mis en famille d’accueil. Lorsqu’ils ont été en âge d’être adoptés, ils ont très rapidement trouvé un foyer définitif rempli d’amour.

Malheureusement pour la pauvre mère, les choses ont été plus compliquées. En effet, il est beaucoup difficile pour un chien adulte de trouver un foyer. Malgré tout, Yuki n’a jamais perdu espoir et a continué à montrer un caractère énergique. À la fois jeune et intelligente, toujours désireuse de plaire et ne refusant jamais l’occasion de jouer ou de faire de nouvelles rencontres, la chienne a vite conquis le cœur du personnel de l’association.

Les bénévoles aussi n’ont pas résisté à la personnalité attachante de Yuki. Ainsi, après des mois d’attente, 2 d’entre eux ont fini par craquer pour l’adorable boule de poils. L’attachement s’est fait petit à petit, au gré des activités réalisées ensemble, pour finalement arriver à la conclusion qu’ils ne pourraient pas vivre sans elle. Comme le déclare la LDCRF dans un message Facebook repris par Newsweek : “L'histoire de Yuki est un magnifique rappel du pouvoir de la connexion et de la magie qui peut se produire lorsque les chiens et les gens ont le temps et l'espace pour se lier…”.

Pour fêter l’adoption comme il se doit, l’équipe du refuge a décidé d’organiser une petite fête, allant même jusqu’à créer une banderole en l’honneur de la chienne. Cette attention montre à quel point elle a su marquer les esprits grâce à sa formidable personnalité et son incroyable résilience.

Dans une vidéo postée par le refuge sur son compte Facebook, on peut constater l’immense joie de Yuki de retrouver sa nouvelle famille. Une excitation telle, “qu'elle a fait une belle sieste le dimanche”.

